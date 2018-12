+++ Newsblog zum CDU-Parteitag +++ Laschet: "Es geht jetzt nicht um die Kanzlerschaft"

CDU-Parteitag Max Holscher Liebe Leserinnen und Leser, heute ist der letzte Arbeitstag von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende. Nach 18 Jahren geht es auf dem Parteitag in Hamburg um ihre Nachfolge. Die Wahl ist richtungsweisend, nicht nur für die CDU, sondern möglicherweise auch für das ganze Land. Wer sich heute durchsetzt, gilt als heißer Kandidat auf das Kanzleramt im Jahr 2021. Womöglich aber auch früher. Vor allem dann, wenn Friedrich Merz sich gegen seine schärfste Konkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer durchsetzen sollte. Merz und Merkel lieferten sich schon vor Jahren scharfe Auseinandersetzungen. Die Zusammenarbeit zwischen einem CDU-Chef Merz und Kanzlerin dürfte sich schwierig gestalten. Die Wahl wird sich am heutigen Nachmittag wohl zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz entscheiden. In den Umfragen lag die bisherige Generalsekretärin bisher vorn. Dem dritten aussichtsreichsten Kandidaten, Jens Spahn, werden nur noch Außenseiterchancen eingeräumt. Doch niemand kann mit Gewissheit sagen, wie sich die 1001 Delegierten am Ende entscheiden. Es wird ein spannender Tag – wir halten Sie in diesem Newsblog auf dem Laufenden. Artikelempfehlung für den schnellen Überblick: Meine Kollege Florian Gathmann hat in diesem Artikel aufgeschrieben, was Sie kurz vor Beginn des Parteitags wissen sollten . Hier finden Sie eine Übersicht zu den Positionen, für die die Kandidaten stehen. dpa CDU-Parteitag 12/7/18 8:48 AM Max Holscher Was ist denn da passiert? CDU-Parteitag 12/7/18 8:39 AM Max Holscher NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sieht in der Wahl des Parteivorsitzenden keinen Vorentscheid für die Kanzlerschaft: Zwar hätten der oder die neue CDU-Vorsitzende den Anspruch auf die Kanzlerschaft. Doch alle drei Kandidaten hätten wiederholt betont, jetzt gehe es nicht um die Kanzlerschaft, sagt er im ZDF. "Insofern werden wir über die Frage sprechen, wenn sie ansteht". Zunächst werde Merkel bis 2021 Kanzlerin bleiben. Laschet galt zeitweise ebenfalls als möglicher Merkel-Nachfolger, entschied sich aber gegen eine Kandidatur. dpa CDU-Parteitag 12/7/18 8:14 AM Max Holscher Im Jahr 2000 hatte Angela Merkel den Vorsitz übernommen. Politisch hatte die CDU gerade die Spendenaffäre hinter sich gelassen, Protestantin Merkel galt nur als Übergangslösung. Sie setzte sich durch und führte die Partei zu Erfolgen. Zuletzt geriet sie zunehmend in die Kritik. Wir haben die Stationen ihrer Karriere zusammengefasst. Show more Tickaroo Liveblog Software