Halbzeit der CDU-Regionalkonferenzen Alles muss raus 

Was bisher geschah: Neben der Lübecker Kulturwerft Gollan, in der die CDU-Kandidatenshow am Donnerstagabend vergangener Woche startete, hat ein Recyclingunternehmen mit demselben Namen seinen Sitz. Die gute Nachricht aus Sicht von Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz: Alle sind noch im Rennen - das politische Recycling der beiden Unterlegenen beginnt also frühestens nach dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg, auf dem die 1001 Delegierten über die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze entscheiden.

Aber ordentlich durchgeschüttelt hat es die drei Kandidaten seit Lübeck schon. Acht Tage auf Tour - drei weitere Regionalkonferenzen in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, im thüringischen Seebach und Halle/Sachsen-Anhalt - haben bei Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz Spuren sowie den einen oder anderen Kratzer hinterlassen. Beim einen mehr, beim anderen weniger.

Zu den CDU-Konferenzen - immer drei Stunden lang, erst stellen sich die Kandidaten vor, dann beantworten sie Fragen - kommen ja noch zahlreiche weitere Auftritte bei Partei-Organisationen und anderen Gelegenheiten sowie zig Interviews. Bundesgesundheitsminister Spahn muss zwischendurch regieren, Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer nach der Parteizentrale schauen, Merz hat ebenfalls Verpflichtungen.

Und auch die CDU ist schon nach der Hälfte des Parteivorsitz-Schaulaufens und zweieinhalb Wochen vor dem Abgang der Chefin verändert. Einiges bricht auf nach 18 Jahren Merkel, gerade beim Thema Migration.

Frei nach dem Motto: Alles muss raus.

Der Zwischenstand: Rund 3500 CDU-Mitglieder waren bei den vier Regionalkonferenzen dabei - zusätzlich wurde ein Teil der Veranstaltungen im Fernsehen übertragen oder gestreamt, auf der Partei-Website konnte man jede Konferenz live verfolgen: Wenn es nach der Applauslautstärke vor Ort geht, liegen Kramp-Karrenbauer und Merz in der Parteigunst vorn. (In der Fotostrecke erfahren Sie, wie sich die Kandidaten bislang geschlagen haben.)

So haben sie sich bislang geschlagen Annegret Kramp-Karrenbauer: Neulich wollte Kramp-Karrenbauer, 56, nur noch eins, wie ein Reporter der "Süddeutschen Zeitung" berichtete: ein Fußbad. Aus Idar-Oberstein ließ sie sich dafür von ihrem Ehemann ins nicht weit entfernte heimische Püttlingen im Saarland chauffieren. Selbst eine wie Kramp-Karrenbauer, die hohes politisches Tempo gewohnt ist, schlaucht dieser Wahlkampf. Dabei läuft es für AKK, wie sie von ihren Fans genannt wird, ziemlich gut. Der Zwiespalt, als Merkel-Vertraute die nach wie vor zahlreichen Anhänger der Kanzlerin zu halten und gleichzeitig als eigenständige politische Figur zu erscheinen, scheint ihr bislang zu gelingen. In der Sicherheitspolitik präsentiert sich die langjährige saarländische Innenministerin mit markigen Forderungen wie dem Verbot der Wiedereinreise von straffälligen abgeschobenen Flüchtlingen, sie plädiert beim Thema Migrationspakt für eine offene Debatte – verteidigt das geplante Abkommen aber gleichzeitig inhaltlich. Dass Kramp-Karrenbauer weiterhin Skepsis gegenüber der Ehe für alle äußert, dürfte beim konservativen CDU-Teil auch gut ankommen. Immer wenn es ums Detail geht, ist sie den Mitbewerbern überlegen. Jens Spahn: Während Kramp-Karrenbauer und Merz ihre Eröffnungsreden auf den Regionalkonferenzen am Rednerpult absolvieren, schnappt sich Spahn dafür ein orangenes CDU-Mikrofon und stellt sich damit vorn an die Bühne. Er ist mit 38 der mit Abstand Jüngste des Trios und versucht deshalb, auch ein bisschen moderner rüberzukommen. Spahn ist rhetorisch der stärkste der Kandidaten, aber er hat es trotzdem am schwersten: Merz räumt nun auch in der Flüchtlingspolitik rechts ab, da bleibt für ihn nicht mehr viel Platz. Offen schwul, liberal, aber gleichzeitig betont konservativ auf anderen Feldern – das scheint die Parteibasis bislang zu überfordern. Aufgeben? Kommt nicht in die Tüte, sagt Spahn. Zumal der Minister weiß: Er wird aus dem Rennen perspektivisch auch als Verlierer gestärkt hervorgehen. Friedrich Merz: So überraschend wie sein Politik-Comeback ist auch das Auftreten des Vorsitzenden-Kandidaten Merz. Nachdem er in den vergangenen Jahren in der Wirtschaft offenbar gutes Geld verdient hat, kam Merz kürzlich auf die absolut erwartbare Frage in einem "Bild"-Interview ins Straucheln, ob er Millionär sei und bejahte sie ungelenk erst nach einigem Hin und Her ("ich liege jedenfalls nicht darunter") - seine Selbsteinschätzung, dennoch "zur oberen Mittelschicht" zu gehören, sorgte zusätzlich für Irritationen. Das Gleiche gilt für seine Aussage bei der Regionalkonferenz im thüringischen Seebach, das deutsche Asylrecht im Zuge der Harmonisierung von EU-Recht grundsätzlich hinterfragen zu wollen, zumal er sich schon am nächsten Tag falsch verstanden fühlte. Wollte Merz rechts blinken und korrigierte sich dann nur angesichts der öffentlichen Reaktionen? Oder ist das, was er schon als Fraktionschef im Jahr 2000 zu diesem Thema sagte, eben immer noch seine Meinung? Merz begeistert mit seinem klaren Auftritt und seinem Gestus die Basis - aber eben nur einen Teil davon.

Merz hat die eifrigsten Fans, sie rufen auch mal "Bravo!" und springen dabei auf. Das sind fast immer Männer, altersmäßig in seiner Kohorte, sie klatschen im Zweifel auch am lautesten. Wäre Merz nicht in die Politik zurückgekehrt, hätte mancher von ihnen sich wohl ähnlich engagiert für Spahn gezeigt, aber die Rolle als Hoffnungsträger der Merkel-Kritiker hat ihm nun offenbar dieser weggeschnappt. Spahn ist deshalb klarer Außenseiter, zumal er auch in der öffentlichen Wahrnehmung nur auf Platz drei liegt.

Kramp-Karrenbauer, die seit ihrer Wahl zur Generalsekretärin im vergangenen Februar die Parteibasis intensiv bereist und viel zugehört hat, liegt in Umfragen klar vorn, sowohl in der Bevölkerung als auch unter Unionswählern. Aber ist das auch entscheidend für die Delegierten auf dem Parteitag?

Zumal sich die Stimmung auf den Konferenzen zuletzt verändert hat. "Diese Veranstaltung ist befreiend", sagte ein CDU-Mitglied in Thüringen, schon da nahm das Flüchtlingsthema größeren Raum ein als zuvor, am Abend darauf in Sachsen-Anhalt erst recht.

Im Video: Analyse zu Merz' Asyl-Vorstoß

Video SPIEGEL ONLINE

Ebenfalls in Seebach leitete ein Christdemokrat seine Frage mit dem Satz ein: "Man hatte zuletzt das Gefühl, die Vorsitzende interessiert sich gar nicht mehr für uns." Kippt da etwas, auch weil die Debatte von Spahn und Merz befeuert wird - oder ist das doch eher ein ostdeutsches CDU-Phänomen? Zusammen machen die Delegierten aus den neuen Ländern übrigens nur gut zehn Prozent auf dem Bundesparteitag aus.

Und sonst: Spahn und Merz duzen sich neuerdings. Während der Gesundheitsminister noch in Lübeck von "Herrn Merz" sprach, nannte er ihn zuletzt "lieber Friedrich". Man kommt sich offenbar auch menschlich näher on Tour. Merz wiederum kämpfte zuletzt mit einer leichten Erkältung, vielleicht vertat er sich daher in Seebach bei den über die nahe Landesgrenze angereisten Mitgliedern aus Hessen. ("Liebe Freunde aus Thüringen und Sachsen...")

Im Video: Reportage von der ersten CDU-Regionalkonferenz in Lübeck

Video REUTERS

In Halle mussten die beiden anderen auf Merz warten, weil er es nicht rechtzeitig von seinem Besuch beim Treffen der Senioren-Union in Magdeburg geschafft hatte. Kramp-Karrenbauer steht auf der Bühne immer in der Mitte, weil sie so viel kleiner ist als die beiden Herren. Und Spahn hat beim Losentscheid, wer sich zu Beginn als Erstes vorstellen darf, noch nie die Eins gezogen.

Die zweite Halbzeit: Am Dienstagabend geht es im schwäbischen Böblingen weiter, da werden mehrere Tausend Mitglieder erwartet, genau wie am Tag darauf in Düsseldorf. Diese beiden Regionalkonferenzen sind auch deshalb besonders interessant, weil Baden-Württemberg (154) und Nordrhein-Westfalen (296) mit Abstand die meisten Delegierten auf dem Bundesparteitag stellen. Am Donnerstag zieht die Parteivorsitz-Show nach Bremen weiter, zum Abschluss treten die Kandidaten am Freitagabend vor CDU-Mitgliedern in Berlin auf.

Genau eine Woche später wird dann in Hamburg gewählt.