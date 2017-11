Nach Führungstreffen CDU-Spitze für Gespräche über Große Koalition

Die engste CDU-Spitze befürwortet nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen einhellig Gespräche mit der SPD über die Bildung einer Großen Koalition. Es habe große Einigkeit gegeben, dass es Priorität sei, diese Gespräche erfolgreich zu führen - und es gebe Zuversicht, dass Verhandlungen zu einem Erfolg führen könnten. Das sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am späten Sonntagabend.

Zuvor hatte die CDU-Spitze zusammen mit Parteichefin Angela Merkel über das weitere Vorgehen beraten. Die Gespräche dauerten rund vier Stunden.

Die Verhandlungen seien zwar ergebnisoffen, und man wisse nicht, ob man am Ende zusammenkomme, sagte Günther im Anschluss. Die CDU habe aber die feste Absicht, dass es eine handlungsfähige Regierung gebe - und keine Minderheitsregierung. "Sondern es ist definitiv ein Bündnis, das sich auf eine parlamentarische Mehrheit bezieht - und das wäre eine Große Koalition", sagte Günther. Nur wenn die Verhandlungen mit der SPD scheiterten, müsse man neu nachdenken.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte in der ARD, dass die Beratungen mit der SPD nicht auf Grundlage der Kompromisse bei den Jamaika-Sondierungen beginnen würden. Vielmehr werde man Verhandlungen auf der Basis des Wahlprogramms der Union beginnen. Auch Laschet sprach sich angesichts der anstehenden Entscheidungen in Europa gegen eine Minderheitsregierung aus.

Steinmeier lädt zu weiteren Treffen

Die Suche nach einem Ausweg aus der Krise geht in eine entscheidende Woche. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag eine neue Runde von Gesprächen mit Spitzenpolitikern und trifft die Fraktionschefs von Grünen, Union und Linkspartei. Der CDU-Bundesvorstand kommt um 10 Uhr im Adenauerhaus zusammen. Auch die Parteigremien von Grünen und SPD treffen sich zu Beratungen.

Für Donnerstag hat Steinmeier die Kanzlerin, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer ins Schloss Bellevue eingeladen. "Es wäre wünschenswert, sehr schnell zu einer Regierung zu kommen - nicht nur zu einer geschäftsführenden", sagte Merkel am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern.

Horst Seehofer sieht ein Bündnis aus Union und SPD als "die beste Variante für Deutschland". Er warnte in der "Bild am Sonntag" die SPD aber vor überzogenen Forderungen. Ähnlich klang das auch beim hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU): "Wer sich jetzt zum Scheinriesen aufbläst und sozusagen ununterbrochen fordert, was wir jetzt tun müssten, dem möchte ich sagen: Er soll's nicht übertreiben."

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) riet zur Zurückhaltung. "Wir sind hier jetzt nicht auf dem Jahrmarkt, wo es darum geht, herauszuschreien, was man möchte und der andere schreit was anderes, sondern wir haben ja in den Sondierungen mit FDP und Grünen ja auch schon Grenzen gezeigt", sagte Kauder am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Lauterbach sieht Chance auf Große Koalition bei "50 zu 50"

Die Sozialdemokraten hatten bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg kassiert und wollten eigentlich in die Opposition gehen. Auf Druck von Bundespräsident Steinmeier sind sie mittlerweile aber offen für Verhandlungen. Auf dem Weg zu einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition stellen immer mehr SPD-Politiker inhaltliche Bedingungen. Führende Sozialdemokraten pochen auf eine Bürgerversicherung und einen Kurswechsel in der Steuerpolitik.

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach bezifferte die Chancen zur Fortsetzung der Großen Koalition auf "50 zu 50, keineswegs höher". Die SPD werde sich mit der Union an den Verhandlungstisch setzen, sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Das heißt aber nicht, dass es automatisch eine Regierungsbeteiligung geben wird." Wenn die Union der SPD nicht entgegen komme, werde es Neuwahlen geben.

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel fordert einen Kurswechsel in der Steuerpolitik. "Grundlage für alle Optionen ist unser Steuerkonzept aus dem Wahlkampf", sagte er der "Rheinischen Post". Der Soli müsse ab 2020 für untere und mittlere Einkommen entfallen, die Einkommensteuer müsse für große und größte Vermögen steigen. Es gebe "keinen Automatismus für eine große Koalition".