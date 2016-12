Vor Parteitag CDU-Spitze setzt auf schärferen Asylkurs

Die CDU hat kurz vor dem Bundesparteitag am Dienstag und Mittwoch in Essen die Passagen zur Asylpolitik in ihrem Leitantrag verschärft. Die Parteispitze nahm Vorschläge von CDU-Vize Thomas Strobl in das Papier auf. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte nach den Sitzungen der Spitzengremien, die Partei verfolge eine "Politik der ausgestreckten Hand, nicht der Faust". Man gehe "nicht blauäugig, aber auch nicht unnötig hart" vor.

In dem Leitantrag heißt es jetzt: "Der Haftgrund für Abschiebehaft muss erweitert werden, wenn vom dem Ausreise-Pflichtigen eine Gefahr ausgeht." Ferner müsse die Möglichkeit für den Ausreisegewahrsam von vier Tagen auf vier Wochen verlängert werden. Wer falsche Angaben mache oder die Mitwirkung etwa bei der Feststellung der Identität verweigere, müsse den Status eines Geduldeten und die Erlaubnis zur Beschäftigung verlieren, Leistungen würden gekürzt.

Die CDU will zudem mit einer klaren Absage an höhere Steuern in den Bundestagswahlkampf 2017 ziehen. Auf Drängen des Wirtschaftsflügels änderte der Vorstand die entsprechenden Passagen im Leitantrag. Dort heißt es nun: "Wir schließen Steuererhöhungen grundsätzlich aus, insbesondere auch eine Verschärfung der Erbschaftsteuer und eine Einführung der Vermögensteuer."

Im Leitantrag hatte zunächst gestanden, dass die "Steuerquote" nicht erhöht werden solle. Allerdings vermuteten Parteimitglieder dass dies Spielraum ließe, den Spitzensteuersatz zu erhöhen.

Am 5. und 6. Februar wollen sich die Spitzen von CDU und CSU in München treffen, um sich auf den Wahlkampf vorzubereiten. Dabei solle "der Grundstein für ein gemeinsames Wahlprogramm" gelegt werden, sagte Tauber.