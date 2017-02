Union gegen Schulz Ein gefährliches Spiel

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: Der Wahlkampf hat begonnen. Ein guter Indikator dafür sind die Äußerungen von Finanzminister Wolfgang Schäuble, der den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit US-Präsident Donald Trump vergleicht, begleitet von einem CDU/CSU-Papier aus dem Europaparlament, das die Amtsführung des früheren EU-Parlamentspräsidenten unter die Lupe nimmt.

Dagegen steht die zur Schau getragene Gelassenheit der Kanzlerin und des CSU-Chefs: Konkurrenz belebe das Geschäft, sagt Angela Merkel. Horst Seehofer wiederum lobt die "gute Stimmung" zwischen den Schwesterparteien - als hätte es monatelang keinen harten Streit in der Flüchtlingskrise gegeben.

Die gespielte Aggressivität eines Wolfgang Schäuble und die scheinbare Ruhe der CDU-Vorsitzenden - es sind zwei Pole ein und derselben Ratlosigkeit, mit der die Union auf Schulz reagiert.

Der SPD-Spitzenkandidat ist eine Gefahr für CDU und CSU, er mobilisiert nicht nur die eigene Partei und Anhängerschaft, er sammelt in hohem Maße Nichtwähler ein und holt mit einem Tempo in den Umfragen zur Union und Kanzlerin auf, die selbst die eigenen Genossen überrascht. Mit einem Mal scheint möglich, was bislang ins Reich der Fantasten gehörte - ein Wechsel im Kanzleramt. Das erklärt die zum Teil rüden Angriffe gegen den Herausforderer.

Aber rechtfertigt es sie auch?

Um nicht missverstanden zu werden: Wie andere Politiker, so wird es sich auch der SPD-Herausforderer gefallen lassen müssen, wenn Medien seinen Umgang als EU-Parlamentspräsident durchleuchten und Fragen nach möglichen Begünstigungen eines Mitarbeiters stellen, wie es der SPIEGEL getan hat.

Gralshüter der europäischen Idee

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat am Wochenende erklärt: "Kandidat Schulz inszeniert sich als angebliches Sprachrohr des kleinen Mannes und Kämpfer für mehr Gerechtigkeit - versorgt aber seine Mitarbeiter auf Kosten der hart arbeitenden Leute." In dieser Mischung aus Attacke und (noch nicht bewiesener) Tatsachenbehauptung langt sonst nur die AfD zu. Die CDU sollte da vorsichtiger sein. Der Empörungston könnte ihr noch auf die Füße fallen.

Schließlich versteht sich die Union seit Jahrzehnten als Gralshüterin der europäischen Idee. War es nicht die Kanzlerin, die auf dem Höhepunkt der Griechenlandkrise im Bundestag mit dem von ihr selten gebrauchten Pathos verkündete: "Scheitert der Euro, scheitert Europa"? Das Bekenntnis der CDU zu Europa war und ist richtig, auch mutig. Denn seit Jahren gibt es in Teilen der Bevölkerung starke Anti-EU-Ressentiments, gegen die die Christdemokraten stets ankämpften. In Gestalt der AfD aber haben die Europagegner nunmehr eine handfeste Adresse gefunden, die mit den Rechtsnationalisten vom Schlage einer Marine Le Pen den Schulterschluss sucht.

Deshalb muss die Union aufpassen, dass sie bei ihrem Kurs gegen Schulz nicht überzieht. Für Rechtspopulisten gibt es keinen Unterschied zwischen Schulz und Merkel - sie sind ihnen gleichermaßen verhasst. Das sollte die Kanzlerinnen-Partei bedenken, wenn sie in diesen Tagen nervös auf die Umfragen schaut und eine schnelle Antwort sucht.

Einen Wahlkampf im Stile Trumps, der auf die (rücksichtslose) Beschädigung des Konkurrenten abzielt, wäre fatal. Deutschland hat (noch) einen großen Vorteil gegenüber so vielen Staaten in der EU - Schulz und Merkel sind Befürworter des Friedensprojekts. Das schafft zwischen den Repräsentanten der wichtigsten Volksparteien einen Konsens, den es woanders - siehe Frankreich und Niederlande - längst nicht mehr gibt. Ist es naiv, wenn man sich wünscht, dass sich das auch in der Tonalität bis zum nationalen Urnengang im September widerspiegelt?

Attacken gegen Schulz, die im Kern die Glaubwürdigkeit des "Europäers Schulz" infrage stellen sollen, könnten am Ende auch CDU und CSU schaden. Schließlich sind ihre Vertreter in Brüssel und Straßburg ja auch Teil jenes "EU-Establishments", das die Gegner am rechten und linken Rand zu diskreditieren versuchen. Ihnen ist die Zukunft der EU gleichgültig. Der CDU (und auch der CSU) sollte sie es nicht sein.