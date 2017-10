Führungsdebatte in der Union JU-Chef fordert neben der Kanzlerin "neue, unverbrauchte Köpfe"

Es dürfte ein recht unangenehmer Termin für Angela Merkel werden. Am Samstag wird die Kanzlerin beim Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden erwartet. Das ist traditionell kein leichter Auftritt für Parteivorsitzende. Diesmal aber, nach dem schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949, droht es besonders unangenehm für Merkel zu werden.

Der Chef der Jugendorganisation von CDU und CSU, Paul Ziemiak, machte in mehreren Interviews bereits deutlich, was die Parteivorsitzende beim Parteinachwuchs erwartet. Zwar sei die Kanzlerin in unruhigen Zeiten wie diesen ein Stabilitätsanker, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk. "Aber ich finde, neben der Bundeskanzlerin ist Platz für neue und unverbrauchte Köpfe in Regierung, Partei und Fraktion." Das aktuelle CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn gehöre dazu.

"Nicht damit abfinden, dass rechts von uns noch eine Partei ist"

Der JU-Chef forderte, das konservative Profil in der CDU zu schärfen. "Wir müssen die Fehler klar benennen: Es liegt offen auf der Hand, dass sich ein Teil unserer Wähler nicht mehr ausreichend von der Union repräsentiert fühlt." Mit Blick auf die AfD sagte Ziemiak, er wolle sich "nicht damit abfinden, dass rechts von uns in den Parlamenten noch eine andere Partei ist".

In der Flüchtlingspolitik forderte der 32-Jährige eine Unterscheidung zwischen Flüchtlingen, die in ihrer Heimat verfolgt würden und daher politisches Asyl einforderten, und Menschen, die aus anderen Gründen ins Land kämen. Was diese Zuwanderung "aus anderen Gründen angehe", so müsse die über ein Zuwanderungsgesetz geregelt werden, mit dem Deutschland bestimme, welche und wie viele Menschen aufgenommen würden.

Eine zahlenmäßige Obergrenze für Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl hätten, wollte Ziemiak aber nicht nennen.