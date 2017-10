Asylkompromiss der Union Saisonales Süppchen

Manchmal könnte man das fast vergessen, deshalb gleich am Anfang die Erinnerung: Nein, auch wenn es so aussieht, hat es doch keinerlei Gesetzeskraft, was CDU und CSU unter sich so verhandeln. Es mag schon sein, dass diese beiden Parteien in Selbstverständnis und allgemeiner Wahrnehmung ewige Regierungsparteien der Bundesrepublik Deutschland sind, aber das sind sie nicht per se - sie sind es nur, wenn sie eine Regierungsmehrheit finden.

Allein vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, was CDU und CSU in der Nacht von Sonntag auf Montag beschlossen haben, um sich öffentlich und in den kommenden Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen als sogenannte Union präsentieren zu können.

Tatsächlich lässt ihr Kompromiss alle Fragen offen.

Noch bis vorgestern war die Lage klar: Die CDU und vor allem ihre Chefin Angela Merkel wollten nicht am Grundrecht auf Asyl rühren und daher keine Obergrenze für Flüchtlinge festschreiben, die ja sowieso nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Die CSU und ihr Chef Markus Söder, Verzeihung: Horst Seehofer, wollten hingegen unter allen Umständen genau diese Obergrenze und hatten auch schon eine Zahl parat: Nicht mehr als 200.000 Menschen im Jahr sollen kommen, andernfalls ist die bayerische Landtagswahl 2018 für sie nicht zu gewinnen beziehungsweise bricht Ordnung und Recht zusammen, was im Grunde dasselbe wäre.

Da muss man sich halt zusammenraufen

Fast zwei Jahre lang hat man sich gegenseitig beharkt, hat erst kurz vor der Bundestagswahl zum Anschein gemeinsamer politischer Vorstellungen zurückgefunden, ist aus dieser deutlich gefleddert, aber immerhin als stärkste Kraft hervorgegangen, und "Deutschland braucht ja dann wieder eine Regierung", wie Angela Merkel am Wahlabend visionär feststellte. Da muss man sich halt zusammenraufen, um überhaupt in Koalitionsverhandlungen eintreten zu können.

Am Sonntag traf man sich also im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin und verhandelte. Abends löffelte man gemeinsam ein "Saisonales Süppchen", und der Name dieses Gerichts wäre eine treffende Bezeichnung für das, was später als Kompromisspapier präsentiert wurde.

Man will jetzt also "erreichen", dass nicht mehr als 200.000 Menschen pro Jahr aus humanitären Gründen in Deutschland aufgenommen werden. Die neu Ankommenden sollen in "Entscheidungs- und Rückführungszentren" "gebündelt" werden (man beachte die peinliche Vermeidung von Vokabeln, die unschöne Assoziationen wecken könnten), damit die Bevölkerung möglichst wenig davon mitbekommt, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Und selbstverständlich will man auch weiterhin schon im Vorfeld dafür sorgen, dass sie erst gar nicht zu uns kommen: Fluchtursachenbekämpfung, EU-Außengrenzenschutz, gemeinsame EU-Asylverfahren an eben diesen Außengrenzen und eine (wie auch immer geartete) Reform des Dublin-Systems, die ganze Palette der bekannten Rhetorik.

Es geht nicht um den Normalfall

"Im Normalfall sind die 200.000 einzuhalten", interpretiert Thomas Kreuzer, der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, am Tag danach die Einigung. Nun war die Situation im Sommer 2015 alles andere als der Normalfall, im Normalfall kommen sowieso keine 200.000. Was aber tun, wenn sich der Ausnahmefall wiederholt? Weiß keiner, das wird wohl auch dann wieder aktuell zu entscheiden sein. Aber nächstes Mal soll die Merkel offenbar gefälligst vorher anrufen und fragen! Das Zerwürfnis in der Flüchtlingspolitik ist auch die Geschichte einer Kränkung der CSU. Und wenn auch sonst nichts wirklich geregelt ist: Diese musste geheilt werden.

Im Video: Seehofer bekommt eine Zahl, aber keine Obergrenze

Video AP

Und so sieht sie nun also aus, die gemeinsame Linie der Unionsparteien für die Gespräche über ein Regierungsbündnis mit FDP und Grünen: Keine klare Linie, aber immerhin gemeinsam. Fassen wir zusammen: CDU und CSU einigen sich auf eine Obergrenze für Flüchtlinge, nennen diese aber nicht so, und eine Grenze ist es auch nicht wirklich - aber auch egal, denn was dann aus den Jamaica-Verhandlungen als Regierungsprogramm hervorgehen wird, hat damit sowieso nur bedingt zu tun.

Klar ist also nichts, nur eines: Die Union wirkt drei Wochen nach der Wahl schon wieder so geschlossen wie ein Tag der offenen Tür.