Südwestmetall, Verband der Chemischen Industrie, Droege Group AG, Sixt, der Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen, Daimler etc.: Die Wirtschaft sowie vermögende Bürger haben den deutschen Parteien 2017 jede Menge Geld gespendet. Alle Großspenden über 50.000 Euro listet die Bundestagsverwaltung auf, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

Demnach hat die CDU insgesamt fast 2,9 Millionen Euro an meldepflichtigen Großspenden erhalten. Die FDP kam auf rund 1,9 Millionen Euro. Damit haben die Parteien 2017 mit Abstand das meiste Geld gespendet bekommen.

Die FDP erhielt nach einer Auswertung des Vereins Lobbycontrol mehr als doppelt so viel wie im Bundestagswahljahr 2013, auch an die CDU floss mehr Geld als vor vier Jahren.

Insgesamt gingen 2017 rund 5,5 Millionen Euro an Großspenden an die im Bundestag vertretenen Parteien. SPD und Grüne bekamen allerdings vergleichsweise wenig. An die Grünen flossen 373.000 Euro, an die SPD 350.000 Euro.

Laut Parteiengesetz müssen Parteien besonders hohe Spenden von mehr als 50.000 Euro sofort melden - die Bundestagsverwaltung veröffentlicht anschließend auch die Namen der Spender.