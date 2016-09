CDU vor der Berlin-Wahl Der nächste Absturz kommt bestimmt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Gegner ist schon da. Nicht irgendwo am Rand, nein, mittendrin in der Menge hat er sich platziert, damit die Kanzlerin ihn gut sehen kann. Drei Dutzend mögen es sein, sie zeigen rote Karten, pfeifen, skandieren: "Merkel muss weg!" - "Lügenpack!" - "AfD, AfD!"

So läuft das in diesen Zeiten, wenn Angela Merkel dem Volk nahekommt.

Natürlich ist die Berliner CDU vorbereitet. Für den einzigen großen Wahlkampfauftritt der Bundesvorsitzenden am Mittwochabend hat man sich eigentlich sicheres Terrain ausgesucht. In Lichterfelde, tief im Südwesten der Metropole, da lebt die alte Hauptstadt-CDU noch. Über 38 Prozent holte sie hier in der Gegend vor fünf Jahren, lag weit, weit über dem Landesergebnis. Rund um den Kranoldplatz lässt sich also ausreichend wohlwollendes Publikum mobilisieren.

Das muss nun gegenhalten. "Angie, Angie", rufen die CDU-Anhänger, postieren sich mit großen Plakaten vor den Störern. Die Lautsprecher werden noch ein bisschen mehr aufgedreht. Das Heimspiel wird so mit ein bisschen Mühe gewonnen.

Nach fünf Jahren Koalition droht die Opposition

Für den kommenden Sonntag aber hilft das nichts. Denn für den verheißen auch die Krakeeler vom Kranoldplatz nichts Gutes. Wenn die Berliner am Sonntag ihr neues Abgeordnetenhaus wählen, dann droht den Christdemokraten zwei Wochen nach Mecklenburg-Vorpommern der nächste Absturz.

Die Union hat keine echte Chance, den Regierenden SPD-Bürgermeister Michael Müller aus dem Roten Rathaus zu vertreiben. Stattdessen muss man nach fünf Jahren Rot-Schwarz wohl in die Opposition. Laut Umfragen könnte die CDU unter 20 Prozent fallen, muss sich womöglich mit der Linkspartei um den dritten Platz hinter SPD und Grünen streiten. Skeptiker befürchten sogar, dass die AfD der Union auch in Berlin gefährlich nahekommen könnte. Meinungsforscher sehen die Rechtspopulisten derzeit bei bis zu 15 Prozent.

Der Frust mancher Bürger über Merkels Flüchtlingspolitik zahlt eben auch hier bei der AfD ein. Aber das kommt eigentlich nur oben drauf. Die Christdemokraten haben "in einer überwiegend linken Stadt", wie CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel sagt, ohnehin einen schweren Stand.

Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung, aber das scheint die Bürger wenig zu interessieren. Sie nerven die typischen Berliner Dauerprobleme: Wohnungsnot und explodierende Mieten, marode Schulen, Flughafenchaos, Behördenversagen - für all das wird die CDU als Regierungspartei in Haftung genommen.

Dabei sei es doch besser geworden in Berlin, seit ihre Partei mitregiere, klagte die Kanzlerin jüngst in einem Interview. Bürgermeister Müller warf sie vor, die Verantwortung von sich zu schieben.

Aber natürlich werden die Wähler am Sonntag auch die SPD abstrafen. Nur: Müller wird wohl weiter regieren können. Und weil er das mit der "Henkel-CDU" nicht mehr möchte, umwirbt er Grüne und Linke. Eine Albtraum-Regierung wäre das, warnt Henkel. Verhindern kann er sie kaum.

Unbeholfene Kampagne, verkrampfter Spitzenkandidat

In der Bundes-CDU wird der 52-jährige Spitzenmann als Teil des Problems gesehen, als bester Wahlkampfhelfer des Anti-Charismatikers Müller. Sicher, Henkel hat den intrigenanfälligen Berliner Landesverband in den vergangenen Jahren befriedet. Mag sein, dass er beim gemeinsamen Auftritt mit Merkel eine kämpferische Rede hielt. Aber Henkel gilt als schwer verkäuflich. Der Mann hat ein freundliches Gemüt, aber in der Öffentlichkeit kann er sich schwer lockermachen.

Unterstützt wird dieser Eindruck von einer selten unbeholfenen Kampagne, für die es viel Spott gibt. Ihren Wahlkampfsong ließ die Berliner CDU von einem Schlagersänger mit Vorliebe für lilafarbene Sakkos einsingen. Zum Thema Klubhauptstadt Berlin plakatierte die Union den Slogan "Sicher feiern", illustriert mit ein paar glücklich dreinblickenden, jungen Menschen aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis. Sieht so die weltoffene, moderne Großstadt-CDU aus?

Ungeschickt und glücklos wirken die Versuche des Noch-Innensenators, als Sicherheitshardliner Profil zu gewinnen. Als er die Polizei im Juni massiv gegen einen Autonomen-Hotspot in Friedrichshain vorgehen ließ, brachte er den ganzen Kiez gegen sich auf. Ein Gericht erklärte die Teilräumung später für nicht rechtens. Seine Rufe nach einem Totalverbot der Burka oder einem Aus für die doppelte Staatsbürgerschaft verhallten in der CDU-Spitze.

"Willste überhaupt, dass ich komme?"

Auch Angela Merkel fremdelt mit Henkel, man duzt sich, aber von besonderer Herzlichkeit ist wenig zu spüren. Die "Welt" schilderte jüngst eine vielsagende Anekdote aus dem Frühjahr, als Merkel und Henkel sich zur Wahlkampfplanung trafen. "Willste überhaupt, dass ich komme?", soll die CDU-Chefin gefragt haben. Was hätte Henkel da sagen sollen? Lieber nicht?

Merkel kam, allerdings in kleinen Dosen. Erst eine Wohlfühlrunde mit Berliner Unternehmern, jetzt die Kundgebung. Der Auftritt der Kanzlerin ist mit dem Wort "pflichtschuldig" wohl am besten umschrieben: Viel Lob für Henkels Arbeit, kaum Attacken gegen die SPD, nur kleine Hiebe gegen die AfD, ohne sie namentlich zu erwähnen. Am Ende dann ein wenig Pathos - aus sozialdemokratischer Quelle: "Die Welt schaut auf Berlin", schließt Merkel.

Dabei wäre es der Kanzlerin wohl recht, wenn die Welt am Sonntag nicht so genau hinschauen würde bei der wahrscheinlich nächsten Pleite für die CDU. Nach der letzten Niederlage in Mecklenburg-Vorpommern hatte Merkel noch persönlich die Verantwortung übernommen - dass sie das für Berlin auch so eindeutig tut, damit ist nicht zu rechnen.

Zusammengefasst : Wenn die Berliner am Sonntag ihr neues Abgeordnetenhaus wählen, droht ein neues Wahldebakel für die CDU. Sie hat bislang mit der SPD regiert, doch die sieht sich nach anderen Koalitionspartnern um. CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel ist nicht sehr populär, seine Kampagne im Wahlkampf wirkte unbeholfen. Auch die Kanzlerin fremdelt mit ihm.

