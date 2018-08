Gegen Zersplitterung CDU will keine neuen Zirkel in der Partei akzeptieren

In der CDU haben sich konservative und modernisierende Parteimitglieder in unterschiedlichen Gruppierungen gesammelt. Die Partei-Führung aber will neue Parteizirkel wie die "Werte-Union" oder die "Union der Mitte" nicht offiziell anerkennen. Darauf haben sich Präsidium und Vorstand der CDU nach Informationen der aus Parteikreisen geeinigt.

Es bestehe Konsens, dass neben den bereits existierenden Gruppen keine weiteren Gruppierungen offiziell als CDU-Organisationen anerkannt werden sollten. Mit diesem Schritt will die Parteispitze einer Zersplitterung der CDU entgegenwirken.

Laut CDU-Statut gibt es sieben Bundesvereinigungen, mit denen die christlich-demokratischen Überzeugungen möglichst breit in die Gesellschaft transportiert werden sollen:

Junge Union Deutschlands (JU)

Frauen Union (FU)

Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA)

Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV)

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT)

Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung (OMV)

Senioren-Union der CDU Deutschlands (SU)

Außerdem gibt es in der CDU als Sonderorganisationen den Evangelischen Arbeitskreis, den Ring Christlich-Demokratischer Studenten und die Schüler Union.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Ende Juli angesichts unterschiedlicher Strömungen in ihrer Partei zum Zusammenhalt in der Union aufgerufen. In der Union hatte sich zuletzt die Plattform "Union der Mitte" gegründet. Sie ist eine Mitgliederinitiative aus liberal-konservativen CDU- und CSU-Mitgliedern, die sich insbesondere nach dem jüngsten Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und der CSU-Spitze gegen einen Rechtsruck der Union wenden wollen. Daneben gibt es etwa auch die sogenannte Werte-Union, die scharfe Kritik am Kurs der Kanzlerin formuliert und eine zu starke Ausrichtung der Partei an der politischen Mitte kritisiert.