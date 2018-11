Kanzlerin in Chemnitz Angela Merkel spricht von Versäumnissen in der Flüchtlingspolitik

Angela Merkel hat knapp drei Monate nach den fremdenfeindlichen Übergriffen von Chemnitz Verständnis für mangelndes Sicherheitsgefühl in der Stadt gezeigt. Sie könne die Aufregung und Erregung vieler Menschen in der Stadt verstehen, nachdem Ende August ein Chemnitzer vermutlich von Asylbewerbern erstochen worden war, sagte die Kanzlerin bei einer Gesprächsrunde mit Lesern der Tageszeitung "Freie Presse". Diese Erregung rechtfertige aber nicht, bei rechtsradikalen Demonstrationen Straftaten zu begehen.

Merkel verteidigte sich gegen Kritik, nach der Einladung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) zu spät in die Stadt gekommen zu sein. Sie habe lange darüber nachgedacht, wann der beste Zeitpunkt für ihren Besuch sei - auch vor dem Hintergrund, dass sie auf viele Menschen polarisierend wirke. Sie habe nicht in einer völlig aufgewühlten Stimmung kommen wollen. Nun gehe es für sie darum zu prüfen, was auch der Bund dafür tun könne, damit die Stadt nicht dauerhaft in ein falsches Licht gerückt werde.

Menschen im Osten sollen selbstbewusster auftreten

Merkel gab erneut Fehler der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik zu. Allerdings sei es kein Fehler gewesen, die Migranten kurzfristig aufzunehmen. Vielmehr hätte man vorab in den Herkunftsländern helfen müssen.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hatte die Kanzlerin zuvor mitverantwortlich für die Probleme bei der Integration gemacht. Ludwig warf der Kanzlerin eine "praktisch seit drei Jahren währende Sprachlosigkeit" vor. Dies ließ sie anlässlich Merkels Besuch in Chemnitz an diesem Freitag mitteilen.

Ludwig forderte von der Kanzlerin mehr direkten Dialog. "Ich bin überzeugt davon, dass wir zu den Menschen gehen und unser Handeln erklären müssen, wenn wir sie nicht - oder nicht noch mehr - verlieren wollen", so Ludwig. Die Debatte werde viel zu oft denen überlassen, die Ängste oder tatsächliche Probleme instrumentalisierten.

Merkel rief die Ostdeutschen auf, selbstbewusster aufzutreten. Sie hätten guten Grund dazu. Die Kanzlerin hob die Sachsen hervor, die vor 30 Jahren viel für die Wende und die friedliche Revolution getan hätten. Sie seien ein kreatives und anpackendes Volk. "Sie haben allen Grund, stolz zu sein auf das, was Sie ausmacht."