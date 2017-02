Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz Beschuldigter soll Geld an IS geschickt haben

Die Polizei hat in Chemnitz die Wohnung eines mutmaßlichen Mitglieds der radikalislamischen Miliz "Islamischer Staat" (IS) durchsucht. "Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte Gelder an den IS übermittelt hat", teilte der Generalbundesanwalt mit.

Der Verdächtige solle auch bei illegalen Einreisen behilflich gewesen sein. Festnahmen habe es nicht gegeben. Auslöser der Aktion am Montag seien Hinweise gewesen, das mutmaßliche IS-Mitglied könne Sprengstoff besitzen. Allerdings habe sich dieser Verdacht nicht bestätigt.

Der Generalbundesanwalt teilte weiter mit, einen Zusammenhang mit dem Fall Albakr gebe es nicht. Der syrische Flüchtling Jaber Albakr hatte sich nach Behördenangaben im Oktober in einem Gefängnis das Leben genommen, nachdem er wegen des Verdachts verhaftet worden war, einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben.