Chemnitz Mehr als Tausend Menschen demonstrieren gegen rechte Gewalt

Einen Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben dort mehr als tausend Menschen gegen rechte Gewalt demonstriert. "Die Jagdszenen auf Menschen, die nach Ausländern aussehen, machen uns Angst", sagte der Chemnitzer Vorsitzende der Linken Tim Detzner bei einer Kundgebung vor der Stadthalle: "Wir wollen zeigen, dass Chemnitz ein anderes Gesicht hat: weltoffen und gegen Fremdenfeindlichkeit." Auch der Rapper Casper und die Rockband Kraftklub hatten bereits im Vorfeld für die Gegendemonstration geworben.

Dass #Chemnitz nicht den Rechten gehört, will @Kraftklub-Bassist @TillBrummer beweisen. Die Situation vor Ort gibt ihm bisher recht. Derzeit nur ein paar Dutzend Rechte, aber mehrere hundert Gegendemonstranten auf der Straße. #c2708 https://t.co/LhFCIsUpkx — Raphael Thelen (@RaphaelThelen) 27. August 2018

Nur wenige Meter von der Stadthalle entfernt war am frühen Sonntagmorgen ein 35 Jahre alter Deutscher niedergestochen worden und gestorben. Gegen zwei Tatverdächtige aus Syrien und dem Irak wurden inzwischen Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen.

Am Sonntagnachmittag waren nach einem Aufruf einer rechten Ultra-Gruppierung aus dem Umfeld des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC rund tausend Menschen, darunter zahlreiche Rechte, durch die Innenstadt gezogen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie dabei Migranten und auch Polizisten angegriffen werden.

Am Abend findet auch eine Kundgebung der rechten Szene in Chemnitz statt. Geschätzt haben sich etwa tausend Menschen am Karl-Marx-Monument versammelt. Die Bereitschaftspolizei sichert mit Hunderten Beamten beide Veranstaltungsorte und versucht, ein Zusammentreffen der beiden Gruppierungen zu verhindern.