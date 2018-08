Rechtsextreme in Chemnitz Kretschmer will "Stimmungsmacher zur Verantwortung ziehen"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Ausschreitungen in Chemnitz scharf verurteilt. "Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich", sagte der Regierungschef bei einer Pressekonferenz in Dresden.

Dabei gab es auch Angriffe auf Ausländer. Bei den Krawallen war auch ein harter Kern gewaltbereiter Rechtsextremer dabei. Auslöser war ein Tötungsdelikt an einem 35-jährigen Deutschen in der Nacht zum Sonntag. Zwei junge Männer aus Syrien und dem Irak sitzen deswegen seit Montag in Untersuchungshaft.

Videoreportage aus Chemnitz: "Hier mischt sich die bürgerliche Mitte mit Neonazis"

Video FILIP SINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Die Ereignisse zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe, sagte Kretschmer. Der Staat lasse sich das Gewaltmonopol nicht aus der Hand nehmen. "Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt", sagte Kretschmer. Straftäter auf allen Seiten würden dingfest gemacht.

Die Ausschreitungen vom Wochenende nannte er "geschmacklos" und "inakzeptabel". Eine Minderheit in der Bevölkerung versuche Stimmung zu machen, sagte Kretschmer. "Wir werden diese Stimmungsmacher zur Verantwortung ziehen", kündigte er einen "entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" an. "Wir brauchen einen Ruck in der Gesellschaft", forderte er.

Bei jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken waren am Montagabend in Chemnitz nach offiziellen Angaben 18 Demonstranten und zwei Polizisten verletzt worden. Bereits seit Sonntag lassen Demonstrationen und gewalttätige Ausschreitungen Chemnitz nicht zur Ruhe kommen.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sprach von alarmierenden Bildern. Zu der Demonstration seien Chaoten und Hooligans aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg nach Chemnitz gekommen, sagte Wöller.

"Das ist Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen", kündigte er an. Die polizeilichen Maßnahmen in Chemnitz sollten erheblich ausgeweitet werden. "Die eingesetzten Beamten haben einen verdammt guten Job gemacht", sagte der Minister.

Laut Landespolizeipräsident Jürgen Georgie hat sich im Laufe des Tages die Zahl der prognostizierten Demo-Teilnehmer auf 3000 verdoppelt. Nach Angaben Wöllers waren 1500 Demonstranten angemeldet, 7000 seien gekommen, davon 6000 im Lager der Rechtsextremen.

Nach Ende der beiden Demonstrationen räumte ein Polizeisprecher Personalmangel in den eigenen Reihen ein. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bot am Dienstag Hilfe der Bundespolizei an.