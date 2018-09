Nach Äußerungen zu Chemnitz Nahles bezweifelt Eignung von Seehofer und Maaßen für ihre Ämter

SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Eignung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen für ihre Ämter in Zweifel gezogen. "Die Äußerungen Seehofers, aber auch des Präsidenten des Verfassungsschutzes Maaßen aus der vergangenen Woche lassen zweifeln, ob die beiden geeignet sind, unsere Verfassung und damit unsere Demokratie zu schützen", sagte Nahles dem "Tagesspiegel".

Maaßen hatte Zweifel an der Echtheit eines Videosgeäußert, das einen Übergriff auf Ausländer zeigen soll. Einen Beleg für seine Behauptung hat der Geheimdienstchef bisher nicht genannt.

Seehofer hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet.

"Horst Seehofer regt ständig alle auf, ist aber in der Praxis ein Ausfall", sagte Nahles über den CSU-Chef. Wenn er von der Mutter aller Probleme spreche, meine er in Wahrheit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Mit ihr hatte Seehofer lange über die Migrationspolitik gestritten. "Die Mutter aller Lösungen ist der Zusammenhalt in unserem Land", sagte die SPD-Chefin hinzu: "Daran wollen wir endlich arbeiten und das verlange ich auch von Seehofer."

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hatte sich ebenfalls geäußert und gefordert, Maaßen solle "seinen Aluhut" nehmen und gehen, sofern er keine Beweise vorlegen könne.

Der 19-sekündige Film zeigt eine Szene, die auf der Bahnhofstraße in Chemnitz ganz in der Nähe vom Johannisplatz aufgenommen wurde. Der Tatort liegt ein bisschen abseits der Route, auf der Hunderte Demonstranten nach der Tötung eines Deutschen vor knapp zwei Wochen durch die Stadt zogen. Wegen der Tat sitzen zwei Asylbewerber in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen, einem Iraker, wird gefahndet.

Wer steckt hinter Civey?

