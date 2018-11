Pekings Botschafter zu rechten Übergriffen "Chemnitz beunruhigt chinesische Investoren"

China und Deutschland pflegen enge wirtschaftliche Beziehungen. Doch Vorfälle wie in Chemnitz sorgen laut dem chinesischen Botschaft in Deutschland bei chinesischen Geschäftsleuten für Verunsicherung. In einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" sprach Shi Mingde unter anderem über Fremdenfeindlichkeit in Deutschland.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Deutsch-Kubaners Ende August war es in Chemnitz zu mehreren Demonstrationen rechter Gruppen und rassistischen Übergriffen gekommen.

Oft werde er von Investoren um Rat gefragt, ob sie im Osten oder im Westen Deutschlands investieren sollten, so der Botschafter weiter. Seine Antwort falle dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. Wichtig sei Investoren dabei, wo Fremdenfeindlichkeit am stärksten ausgeprägt sei. Die jüngsten Vorfälle in Chemnitz hätten Geschäftsleute in der Volksrepublik aufgeschreckt. "Chemnitz beunruhigt chinesische Investoren auf jeden Fall", sagte Shi.

"Wenn ein Unternehmen die Wahl hat zwischen einer Stadt in Nordrhein-Westfalen oder Chemnitz, da können diese Nachrichten schon den Ausschlag geben", erklärte der Diplomat. Derartige Vorfälle würden das Deutschlandbild der Chinesen negativ beeinflussen. "Wir lesen ja auch von den Neonazi-Überfällen in Leipzig und davon, dass die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland zunimmt", sagte Shi.

Im Video: Die Hintermänner der Chemnitz-Krawalle