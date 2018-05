Angebliche Fremdenangst Aufregung um Lindners Bäckerei-Anekdote

Christian Lindner wird wegen einer Passage in seiner Rede auf dem FDP-Parteitag am Samstag in Berlin Alltagsrassismus vorgeworfen. Im Kontext des Themas Einwanderungspolitik hatte der Parteichef nahegelegt, dass es für eine befriedete Gesellschaft notwendig sei, dass sich Menschen, die beim Bäcker in der Schlange warten, sicher sein müssen, "dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält".

"Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtsschaffenheit gibt", sagte Lindner. Wenn einer "mit gebrochenen Deutsch ein Brötchen bestellt", könne man nicht unterscheiden, "ob das der hochqualifizierte Entwickler Künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer", hatte Lindner das Beispiel eingeleitet.

Auf Plattformen wie Facebook und Twitter reagierten viele Nutzer darauf mit Spott, die Aussagen wurden als rassistisch und rechtspopulistisch kritisiert. Das FDP-Mitglied Chris Pyak etwa kündigte an, wegen der umstrittenen Passage in Lindners Rede aus der Partei ausgetreten zu sein.

Ich bin soeben aus der FDP ausgetreten.



"Bürger müssen sicher sein, das der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist."



Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.@Lambsdorff @johannesvogel @c_lindner — Chris Pyak (@chris_pyak) 12. Mai 2018

"Zunehmende Radikalisierung"

"Ich sehe in Christian Lindners FDP eine zunehmende Radikalisierung", erklärte Pyak später im Interview mit bento. "Dadurch verliert man Leute wie mich, die in politischen Diskussionen Wert auf ein gewisses Maß an Anstand legen."

Marek Dutschke, der Sohn von Rudi Dutschke, twitterte zu Lindners Aussagen, sie seien - so er sie denn richtig verstanden habe - "ein Persilschein, sich aggressiv und unfreundlich gegenüber Fremde zu benehmen".

Habe ich @c_lindner richtig verstanden? Wir dürfen Menschen die gebrochen Deutsch sprechen schief anschauen, weil wir nicht sicher sein können, dass sie rechtschaffen sind. Das ist doch ein Persilschein sich aggresiv und unfreundlich gegenüber Fremde zu benehmen #Lindner #Bäcker — Marek Dutschke (@MarekDutschke) 13. Mai 2018

Christopher Lauer von der SPD fragte derweil, ob Christian Linder wisse, "wie viele per Haftbefehl gesuchte "Volksdeutsche" beim Bäcker in der Schlange stehen". Dazu verwies er auf aus seiner Sicht realere Ängste beim Anstehen:

lol, ich hab den Text erst jetzt gelesen. Weiß der Lindner, wie viele per Haftbefehl gesuchte „Volksdeutsche“ beim Bäcker in der Schlange stehen? Als ob irgendjemand jemals vor irgendwas in einer Schlange beim Bäcker Angst gehabt hätte. Also außer, dass die Croissants alle sind. — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) 12. Mai 2018

Auch manch anderer Twitter-Nutzer verwies darauf, dass die Bäckerei wohl nicht unbedingt der Ort sei, an dem man über Einwanderungspolitik nachdenke:

Wenn ich beim Bäcker will seh ich nur lecker Backwaren, was ist falsch mit Deutschen. — RIESENWELSFAN (@Sternenrot) 13. Mai 2018

Und dass es so weit kommt, ist für viele Menschen auch nicht gerade eine Wunschvorstellung:

Beim Bäcker in eine zivile Passkontrolle geraten. — Cardio Burlesque on Slippery Stairs (@nichtschubsen) 13. Mai 2018

Christian Lindner reagiert per Video

Im Netz kochte die Debatte rund um die Bäckerei-Anekdote so hoch, dass Christian Lindner am Sonntag per Kurzvideo auf die Online-Kommentare reagierte:

Was ich mit der #Bäcker-Anekdote sagen wollte: hier erkläre ich es nochmal. CL #bpt18 pic.twitter.com/8QxtXax1sK — Christian Lindner (@c_lindner) 13. Mai 2018

Der FDP-Chef betont in dem kurzen Video, dass er die Anekdote "frei entwickelt" habe. Die Bäckerei-Szene leitet sich ihm zufolge aus einer realen Situation ab, die ihm ein Bekannter geschildert hat - ein Zuwanderer, der in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ihm zum Beispiel beim Bäcker Fremdenangst entgegenschlage, "so ein kritischer Blick von der Seite".

Wer in seinen Äußerungen Rassismus oder Rechtspopulismus lesen wolle, der sei "doch etwas hysterisch unterwegs", kommentiert der FDP-Chef die Kritik an seinen Äußerungen.

Die Lösung dafür, dass verschiedene Menschen gut zusammenleben könnten, sei keine Leitkultur, sondern der Rechtsstaat, stellt Lindner zuvor klar. Beruhigung in der Gesellschaft schaffe es, wenn sich alle Menschen auf ein "geordnetes Verfahren im Rechtsstaat verlassen können" - auf "ein Verfahren, das sicherstellt, dass auch sie oder er neben mir in der Schlange beim Bäcker rechtsschaffen ist und sich hier legal aufhält".