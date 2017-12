FDP-Chef über mögliche GroKo Lindner gibt den Politikberater

Christian Lindner galt bislang nicht als großer Anhänger einer Großen Koalition. Doch nun hat sich der FDP-Chef positiv zu einer Neuauflage des Bündnisses von Union und SPD geäußert. Dies wäre "in jedem Fall stabiler und günstiger als Jamaika", sagte der FDP-Chef der "Rheinischen Post". Lindners Begründung: Die Union habe den Grünen in den Sondierungsgesprächen viele Zugeständnisse gemacht, die teuer und gefährlich gewesen seien.

Die FDP hatte die Sondierungen mit CDU, CSU und Grünen am vorletzten Sonntag abgebrochen. Lindner verteidigte diese Entscheidung nun erneut damit, eine Jamaikakoalition wäre "von Anfang an bestimmt gewesen von inneren Fliehkräften und Streit". Es sei unverantwortlich, "eine von vornherein instabile Regierung zu bilden".

Bislang sind noch nicht einmal Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD in Sicht, der Vizechef der Sozialdemokraten, Olaf Scholz, kündigte an, seine Partei werde sich "viel Zeit lassen". Lindner warnte nun, die SPD verlange "hohe Preise" für eine erneute Regierungsbeteiligung. Sein Ratschlag für CDU und CSU: "Die Union darf sich nicht erpressen lassen, sondern sollte notfalls eine Minderheitsregierung in Erwägung ziehen."

FDP-Chef schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Auch zum künftigen Umgang mit der AfD äußerte sich Lindner in dem Interview. "Mit der AfD ergreifen wir keine Initiativen. Wir werden auch keine Initiativen in den Bundestag einbringen, die nur dann umgesetzt werden können, wenn die AfD den Ausschlag geben sollte", sagte der FDP-Chef der "Rheinischen Post". Die AfD kultiviere "völkische Reinheits- und Gleichheitsfantasien, die nicht zu unserem liberalen Land passen", so der FDP-Vorsitzende.

Die Bundestagsfraktionen von AfD und FDP bereiten derzeit unabhängig voneinander Gesetzesinitiativen vor, um den umstrittenen Familiennachzug zu Flüchtlingen zu unterbinden. Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hatte in der vergangenen Woche CDU, CSU und FDP aufgerufen, einen entsprechenden Vorstoß seiner Partei zu unterstützen.