FDP-Chef Christian Lindner Ohne Ehe für alle keine Koalition

Die FDP will die Ehe für alle zur Bedingung für eine Koalition im Bund machen. Parteichef Christian Lindner sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", er werde seiner Partei einen solchen Schritt empfehlen. Die Union sei mit ihren Vorbehalten gegen eine gesellschaftspolitische Realität "allein zu Haus".

"Wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, sollen sie auch gleiche Rechte haben - unabhängig vom Geschlecht", sagte Lindner. Die Ehe für alle würde schwulen und lesbischen Paaren die Möglichkeit zur Heirat geben. Homosexuelle können seit 2001 bislang nur eine Eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.

"Überraschend und mutig"

Auch SPD und Linke befürworten die Ehe für alle. Die Grünen haben sie bereits zur Koalitionsbedingung für die Bundestagswahl gemacht. Lindner nannte dieses Vorgehen "überraschend und mutig".

Jüngsten Umfragen zufolge sind zwei von drei Deutschen dafür, dass Homosexuelle heiraten dürfen. Laut ZDF-"Politbarometer" reicht die Zustimmung unter den Anhängern der verschiedenen Parteien von 55 Prozent (AfD) über 63 (FDP), 64 (CDU/CSU), 81 (Linke), 82 (SPD) bis hin zu 95 Prozent bei Anhängern der Grünen.

Die Einführung der Ehe für alle scheitert bislang am Widerstand der Union. Die Grünen riefen das Bundesverfassungsgericht an, um zu erzwingen, dass der Bundestag noch vor Ende der Legislaturperiode über Gesetzesentwürfe von Grünen, Linken und Bundesrat abstimmt. Die Richter wiesen das Ansinnen in dieser Woche jedoch ab.