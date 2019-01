Vor FDP-Dreikönigstreffen Lindner nimmt Kramp-Karrenbauer in Schutz

FDP-Chef Christian Lindner hat die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Kritiker in Schutz genommen. "Ich empfinde es als eine machohafte Allüre, wie sie von vielen zur Mini-Merkel deklassiert wurde", sagte Lindner dem SPIEGEL vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am Sonntag in Stuttgart. (Lesen Sie hier das ganze Gespräch bei SPIEGEL+)

"Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein klares inhaltliches Profil", sagte Lindner. Sie habe als Ministerpräsidentin im Saarland in der Flüchtlingskrise einen rechtsstaatlichen, aber auch klar ordnenden Kurs gefahren. "Das war gut." Kramp-Karrenbauers wirtschaftspolitischen Kurs kritisierte der FDP-Vorsitzende allerdings als "staatsorientiert", ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen nannte er "restaurativ".

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen, sagte Lindner: "Wir können uns jede Persönlichkeit als Kanzler vorstellen, die bereit ist, in Deutschland einen Aufbruch zu wagen." Es brauche Führung und die Bereitschaft zur fairen Zusammenarbeit. "Jede Person, die dies gewährleistet, können wir uns als Kanzler vorstellen, egal ob sie Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Olaf Scholz heißt."

Ein Jahr nach dem Scheitern von Jamaika zeigte sich der FDP-Vorsitzende offen für neue Gespräche, auch ohne Neuwahlen. "Würde man uns fragen, würden wir sprechen", sagte Lindner. Ohne Frau Merkel sei es einfacher. "Das ist nicht böse gemeint. Aber nach zwölf Jahren fehlte schlicht der Mut zu Neuem und die Bereitschaft zur Korrektur alter Fehlentscheidungen."

Die Beendigung der Jamaika-Gespräche im November 2017 bezeichnete der FDP-Chef im Rückblick als "eine Entscheidung unter höchster Unsicherheit und mit höchstem Risiko". Die FDP hätte, so Lindner, in einen ähnlich heftigen Streit geraten können wie 1982, als die Partei die sozialliberale Koalition mit der SPD verließ. "Und ich habe mich auch gefragt, was es für meine Autorität als Vorsitzender bedeutet hätte, wäre die Partei im Streit versunken und in den Umfragen Richtung Fünf-Prozent-Hürde getaumelt."

Umso mehr wisse er es zu schätzen, dass die FDP stabil liege und bei Landtagswahlen gewinne, sagte Lindner. "Das ist für mich bereits ein Fortschritt gegenüber den vergangenen Jahrzehnten." Allerdings müsse sich die Partei personell breiter aufstellen. "Wenn man medial nur wenige Vertreter einer Partei wahrnimmt, hat man auch nur wenige Bilder im Kopf, in welcher Lebensrealität wir Liberalen zu Hause sind."