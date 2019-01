FDP-Chef Christian Lindner hat in seiner Rede beim Dreikönigstreffen der Partei die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kritisiert. Zwar sagte er erneut, dass er die Bezeichnung der Politikerin als "Mini-Merkel" ablehne: Zum einen, da es sich um einen "machohaften Spruch" handele, zum anderen aber auch, da sie ein "sichtbares eigenes Profil" habe.

Mit vielen Positionen ist Lindner jedoch offenbar nicht einverstanden. So warf er Kramp-Karrenbauer vor, in der Vergangenheit Steuererhöhungen gefordert zu haben und kritisierte ihre Gesellschaftspolitik. Sie habe die "Ehe für alle" in einem Satz mit Inzest und Polygamie genannt. "Das ist nicht nur konservativ, das ist sogar reaktionär." Ähnlich hatte er sich bereits im SPIEGEL geäußert.

Lindner wandte sich auch gegen das von der CDU-Chefin geforderte soziale Pflichtjahr für junge Menschen. "Da wird ein ganzes Lebensjahr verstaatlicht." Ausbildung und Arbeit blieben liegen. Dies sei "ökonomisch töricht". Im Übrigen sei nicht der Staat für Charakterbildung zuständig, sondern Familie und Schulen. Ihre Vorgängerin Angela Merkel habe die CDU gesellschaftspolitisch modernisiert, das sollte jetzt unter der neuen Vorsitzenden nicht rückabgewickelt werden.

"Ungerecht und unsozial"

Lindner bekräftigte seine Forderung an die Union, den Solidaritätszuschlag bis 1. Januar 2020 abzuschaffen. Die Union kündige eine völlige Abschaffung des Soli jetzt zwar an. Aber während sich die CDU bei den Jamaika-Sondierungen mit FDP und Grünen hinter Zahlen versteckt habe, verstecke sie sich jetzt hinter der SPD, sagte Lindner. Man dürfe gespannt sein, wie die Union dies jetzt umsetze.

Grünen-Chef Robert Habeck warf Lindner vor, angesichts der hohen Steuer- und Abgabenlast der Bürger auch noch ein Garantieeinkommen im Volumen von 30 Milliarden Euro draufsatteln zu wollen. "Das ist ein Verarmungsprogramm und ein Programm zur Strangulierung privater Investitionen." Die bedingungslose "Garantiesicherung" sei "ungerecht und unsozial", denn Solidarität setze Bedürftigkeit voraus. Und die, die sie in Anspruch nähmen, müssten schnellstmöglich wieder in Eigenverantwortung zurückkehren.

Auch in Richtung der SPD teilte Lindner aus: Über die geplanten Steuererleichterungen des Finanzministeriums für den Fall eines Abschwungs sagte Lindner, er frage sich, warum man damit auf eine Rezession warte, statt sie so zu verhindern.