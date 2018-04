FDP-Chef Lindner zum Söder-Erlass "Nach neuen Kreuzen hat niemand gerufen"

In vier Wochen soll in allen staatlichen Behörden in Bayern das Kreuz hängen. So hat es das bayerische Kabinett beschlossen, so hat es der neue Ministerpräsident Markus Söder verkündet. Demonstrativ hängte der CSU-Politiker, der am 14. Oktober seine erste Landtagswahl im neuen Amt gewinnen will, jüngst in der Staatskanzlei in München das christliche Symbol auf - dieses habe eine "identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft".

Doch die Aktion, mit der Söder das konservative Profil seiner Partei im anlaufenden bayerischen Wahlkampf herausstreichen möchte, stößt mehr und mehr auf Kritik. In den Kirchen gibt es Bedenken, die politische Konkurrenz reagiert ablehnend. FDP-Chef Christian Lindner ist überzeugt: "Die CSU wollte einen Wahlkampfcoup landen, hat sich dabei aber völlig verrannt."

Linder attackiert den Kurs der CSU scharf. Mit Islam-Debatten und Kreuzen an der Wand machten Söder und CSU-Chef Horst Seehofer Religion wieder zu einem Thema der Politik. "Das hatte Deutschland vor Jahrzehnten überwunden. Wenn wir die Türkei dafür kritisieren, sollten deutsche Politiker davon die Finger lassen", sagte Lindner dem SPIEGEL.

Lindner warnte davor, welche Auswirkungen der Kreuz-Erlass auf das Zusammenleben hierzulande haben könnte. Der liberale Rechtsstaat könne Konflikte nur befrieden, wenn er weltanschaulich neutral bleibe. "Die Menschen wollen eine geordnete Flüchtlings- und eine vernünftige Wirtschaftspolitik, nach neuen Kreuzen an der Wand hat niemand gerufen", sagt der FDP-Bundesvorsitzende.

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24. April 2018

Er wendet sich auch gegen Söders Diktum, wonach das Kreuz für die "geschichtliche und kulturelle Prägung" in Bayern und Deutschland stehe. Es sei geradezu absurd, dass das Kreuz für die CSU nur ein Symbol von Staat und Leitkultur sein solle, die Bischöfe hätten zu Recht dagegen protestiert. "Das muss man erst einmal schaffen, Christen und säkulare Bürger gleichzeitig gegen sich aufzubringen. Der Wahlkampfstart ist jedenfalls daneben gegangen. Es ist Söders erster und zugleich ein kapitaler Fehler", sagte Lindner. Die FDP werde "diese Haltungsfragen" im Wahlkampf thematisieren.

DPA CSU-Politiker Söder vor Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei

In jüngsten Umfragen liegt die FDP im Freistaat zwischen fünf und sieben Prozent. Die Freidemokraten erhoffen sich nach dem Rauswurf aus dem Landtag 2013 den Wiedereinzug ins Maximilianeum, dem bayerischen Landtag.

Die CSU wiederum setzt auf ein Ergebnis deutlich über 40 Prozent und hofft, weiter allein regieren zu können. Derzeit wären nach den Umfragen allerdings SPD, Grüne, AfD, Freie Wähler und auch die FDP im Landtag - womit Söder einen Koalitionspartner bräuchte. Ob Söders Kreuz-Strategie aufgeht, um die CSU in Richtung 50-Prozent-Marke zu schieben, bleibt abzuwarten.

Von den beiden großen Amtskirchen erhält Söder mehr Widerstand als Zustimmung. So warf ihm der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in der "Süddeutschen Zeitung" vor, durch seinen Vorstoß seien "Spaltung und Unruhe" entstanden. Wer das Kreuz nur als kulturelles Symbol sehe, habe es nicht verstanden. Es stehe dem Staat nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeute, sagte der Erzbischof von München und Freising.

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), äußerte sich auf Facebook. Er wolle die Debatte nicht personalisiert führen, "sondern hart an der Sache", schrieb er. Und: "Dass wir als Christen alles tun, um die Inhalte, für die das Kreuz steht, in die Herzen der Menschen zu bringen und unsere eigenen Herzen immer wieder darauf auszurichten, ist hoffentlich eine Selbstverständlichkeit." Das aber dürfe nie für irgendwelche Zwecke instrumentalisiert werden, schrieb er weiter.

Söder hatte sich zuvor gegen kritische Bemerkungen aus den kirchlichen Kreisen gewandt. Es wäre ihm lieber, man würde sich "zum eigenen Kreuz bekennen", anstatt es kritisch zu hinterfragen.