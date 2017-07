Podcast "Stimmenfang" FDP-Comeback geschafft? Beinahe!

Christian Lindner hat die FDP umgekrempelt und will zurück in den Bundestag. Machen die Wähler den Imagewechsel mit? Was kann schiefgehen? Hören Sie die Analyse von Severin Weiland in der neuen Episode unseres Podcasts "Stimmenfang".