+++ Der Morgen live +++ Nach Krim-Vorstoß - Ukraine kritisiert Lindner scharf

Eben bin ich mit der U-Bahn zur Arbeit gekommen, und sah: graue Böden, nicht mehr ganz so neue Polster – also alles wie immer hier in Hamburg. Ganz anders in Taiwan: Wer im Moment in Taipeh in die Metro steigt, der landet vielleicht auf einem Fußballplatz oder einer Tartanbahn.

Das Ganze ist eine Werbeaktion für die „Universiade 2017", die Weltsportspiele der Studenten, die vom 19. bis 30. August in der asiatischen Metropole stattfindet. Besonders beliebt bei den Fahrgästen scheint übrigens der Schwimmbecken-Waggon zu sein, zumindest sorgt er bei Twitter für die lustigsten Ergebnisse – suchen Sie doch mal nach #TaipeiMetro