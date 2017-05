Unterwegs mit FDP-Chef Lindner "Oh, ein Maybach"

Für ein paar Momente wird die Solo-Tour unterbrochen. Da darf ein anderer mit auf die große Bühne - oder wie an diesem Mittwoch zum großen Doppelinterview in der "Bild"-Zeitung. Wolfgang Kubicki, 65, hat schließlich ordentlich geliefert, in Schleswig-Holstein 11,5 Prozent geholt. Vielleicht regiert die FDP im Norden bald mit. Es ist die perfekte Rampe für den eigentlichen Star der Liberalen: für Christian Lindner.

Lindner ist die One-Man-Show der FDP. Der Bundeschef will seine Partei wieder zurück in den Bundestag führen. Vielleicht sogar zurück an die Macht.

Der Weg nach Berlin führt über Düsseldorf. Dort, im Landtag von Nordrhein-Westfalen, gilt Lindner schon jetzt als heimlicher Oppositionsführer. Bei der Wahl am kommenden Sonntag soll die FDP noch stärker abschneiden als die Parteifreunde im Norden unter Kubicki.

Die Umfragen sehen die Freien Demokraten derzeit bei bis zu 13 Prozent. Das wäre ein dickes Plus von mehr als vier Prozentpunkten im Vergleich zu 2009. Noch mehr Schwung für die Bundestagswahl im September.

Damit es klappt, ist Lindner von morgens bis abends in NRW unterwegs. Wie tickt der Mann, der die FDP retten will? Wie kommt er an?

Der Auftritt: Inszenierte Attacke

Ein trüber Dienstag, 12 Uhr, Lindners Wahlkampfbus parkt in der Nähe des Landtags. Der Tag ist vollgepackt, wie immer. Plakatpräsentation in der Landeshauptstadt, Unternehmensbesuch in Monheim, TV-Interview in Köln, Wahlkampfrede in Aachen. So geht das seit Wochen.

Rote Krawatte, blauer Anzug, braune Schuhe - tadelloses Styling gehört genauso zur Inszenierung wie der Sporthemd-Auftritt im Schwarz-Weiß-Wahlwerbespot. Kürzlich war Lindner auf Ibiza, noch immer ist er braun gebrannt. "Wettergegerbt" quasi, so wie er seine Partei jüngst auf dem Bundesparteitag nach den Oppositionsjahren bezeichnet hat.

2013 flogen die Liberalen erstmals in der Parteigeschichte aus dem Bundestag. Lindner wurde zum Bundesvorsitzenden gewählt. Seither ist er das Gesicht der Partei. Lindner steht für den Neuanfang, für die neue, frische FDP - obwohl er als Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter auch schon in der alten FDP mitmischte.

Lindner setzt auf Attacke, ist rhetorisch begabt, ein guter Redner. Seit Wochen geht er die rot-grüne Landesregierung an: Bildungsministerin Sylvia Löhrmann habe "Chaos angerichtet", Innenminister Ralf Jäger in Sicherheitsfragen "versagt". Immer feste drauf.

Aber, das auch, immer mit dem Risiko, übers Ziel hinauszuschießen. Schon öfter musste er sich den Vorwurf des Populismus gefallen lassen. So wie kürzlich, als er Nationalspieler Mesut Özil aufforderte, die Nationalhymne mitzusingen. Natürlich ist die Provokation kalkuliert. Und wenn sich dann jemand aufregt, tut Lindner überrascht. Er halte seine Meinung "nicht taktisch zurück".

Lindner läuft in solchen Momenten Gefahr, dass Politik zur Pose verkommt. Auf die Frage, welche Stärken Ministerpräsidentin Hannelore Kraft habe, setzt der FDP-Chef auf eine einstudierte Kunstpause. "Sie hat ... ähm, ähm, ähm, ... sie kann gut repräsentieren." Sie finde die richtigen Worte auf Charity-Events oder bei traurigen Anlässen. "Aber das reicht nicht."

Lindner gefällt sich in der Rolle des Treibers. "Ich bin eigentlich ein freundlicher Mensch, und möchte nicht so gern Störenfried sein", kokettiert er. "Aber die Harmonie, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, geht mir gehörig auf den Zeiger."

Die Botschaft: Lindner, Lindner, Lindner

"Liiiiindner" - zwei Jugendliche gehen in der Aachener Innenstadt an dem Politiker vorbei, ziehen seinen Namen in die Länge, so wie es Fußballfans im Stadion bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung gerne tun. Es ist kurz nach 18 Uhr, der Politiker ist auf dem Weg zur Kundgebung auf dem Marktplatz.

Es war ein langer Tag. Mittags stapft er an Ziegen einer Betriebskita eines Monheimer Pharmaunternehmens vorbei - eine klassische Foto-Option im Wahlkampf: Politiker streichelt Tiere. Doch eine Mitarbeiterin warnt ihn: Läuse. Lindner scherzt: "Wir wollen ja keine Epidemie auslösen."

DPA Lindner, Ziegen, Läuse

Beim anschließenden Fernsehinterview ist er wieder im Offensivmodus. Kein Versprecher. Ist er eitel? Die Frage spielt er an den Moderator zurück. Der sitzt dort in braunen Schuhen und roten Socken.

Auf der Straße wird Lindner erkannt, immer wieder posiert er für Selfies. Die Menge bei seinem letzten Termin auf dem Marktplatz in Aachen hat er im Griff. 500 Anhänger, es beginnt zu regnen. "Auf das Wetter haben wir keinen Einfluss, auf die Politik schon", sagt Lindner. Der Satz fällt nicht das erste Mal.

Die Botschaft ist vor allem: Lindner, Lindner, Lindner. Und sonst? Die Frage nervt ihn. "Kraft, Kraft, Kraft, Laschet, Laschet, Laschet", sagt er. Da würde doch auch niemand meckern. Die FDP stelle nun mal keine Minister. Deshalb konzentriere sich alles auf ihn.

Schnelle Karriere, schnelle Autos

Doch die One-Man-Show kann auch eine Last sein. Schneidet die FDP in NRW und bei der Bundestagswahl unter den Erwartungen ab, ist auch das Retter-Image dahin.

Den Druck lässt er sich nicht anmerken, auch wenn die Urlaubsbräune die Ringe unter den Augen nicht verbergen kann. Zu lange ist er trotz seines jungen Alters schon im Geschäft. Mit 21 Jahren zog er als jüngster Abgeordneter der Geschichte des Landes in den Landtag ein. Mit 25 übernahm das Amt des Generalsekretärs der Landespartei. Es folgte die Adelung im Bund.

Nur ganz kurz kommt an diesem Tag privates Interesse ins Spiel: Zwischen zwei Terminen sieht er eine Nobelkarosse. "Oh, ein Maybach." Lindner ist Fan schneller Autos, fährt einen alten Porsche, ist gerne auf der Rennstrecke unterwegs. Vom Nummernschild schließt er auf einen Milliardär aus der Gegend. Er lobt seine Kombinationsgabe. "Wie ein Profiler."

Das Ziel: Regieren - aber nicht um jeden Preis

"Scheitern ist keine Alternative", den Satz wiederholt Lindner seit Wochen. Die Kritik, dass er erst in NRW antrete, dann aber nach Berlin gehe, wehrt er ab. Es gebe in NRW gutes Personal. "Wer mich wählt, macht ein doppeltes Statement, auch für den Bund."

In NRW setzt er vor allem auf die Themen Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur. Im Bund fehlt noch ein Knallerthema. Das sieht Lindner anders. Das Vertrauen auf den einzelnen Menschen sei das Top-Thema, "den wir nicht länger bürokratisieren, abkassieren, bespitzeln und bevormunden lassen wollen".

Das ist FDP-Sound, klingt knallig, ist aber auch ziemlich vage. Die Partei ist vorsichtig geworden. Die Steuersenkungen, mit denen einst Guido Westerwelle warb, hat Lindner bewusst nicht ins Zentrum gerückt. Es gebe "keine Liberalen nur als Spartenprogramm", sagte er auf dem Bundesparteitag, auf dem er mit mehr als 91 Prozent wiedergewählt wurde.

Will er zurück an die Macht? "Wir treten nur in eine Koalition ein, wenn wir deren Richtung prägen können", hat Lindner im SPIEGEL-Interview gesagt. Er redet nicht gern über konkrete Bündnisoptionen - weder im Land noch im Bund. Solche Spekulationen sollen das Comeback der FDP nicht vermasseln. Jetzt, wo es für die FDP gut laufe, glaubten die anderen, seine Partei "billig einkaufen zu können", meint Lindner.

Lindner aber will die FDP teuer machen, die anderen sollen einen Preis bezahlen, nicht er. Wenn es nicht passt, dann lieber Opposition. Attacke. Das kann Lindner. "Wir haben ja nichts zu verlieren." Sagt er jetzt. Es ist schließlich Wahlkampf.