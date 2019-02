Der Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", Christoph Schmidt, hat kritisch auf das SPD-Konzept für eine Sozialstaatsreform reagiert. Die Partei schicke sich an, "das arbeitsmarkt- und rentenpolitische Rad wieder zurückzudrehen", sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage der "Süddeutschen Zeitung".

Schmidt hält es eigenen Angaben zufolge vor allem für falsch, dass die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I für ältere Arbeitnehmer künftig auf fast drei Jahre ausgedehnt werden solle. Kritik äußerte er auch an der Absicht, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben.

Schmidt sagte dem Bericht zufolge, die "lange Bezugsdauer von Arbeitslosengeld" sei ein Problem gewesen, das mit den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 überwunden worden sei. Bis dahin sei "das allzu häufig als eine recht auskömmliche Brücke in die Rente missbraucht" worden. Für eine alternde Gesellschaft sei dies aber "der falsche Weg", sagte der Experte. "Mir scheint, dass die schmerzlichen Erfahrungen der Vergangenheit mittlerweile völlig in Vergessenheit geraten sind, als die Wirtschaftspolitik noch verzweifelt nach Wegen gesucht hat, einen gewaltigen Sockel an Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen."

Die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 waren unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder beschlossen worden. Die SPD will mit der Forderung nach einer Aufweichung von Hartz IV ihr linkes Profil wieder schärfen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) treibt zudem Pläne für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung voran. Beim Koalitionspartner CDU/CSU sind die Pläne auf Ablehnung gestoßen. Am Mittwochabend wollen sich Vertreter beider Seiten zum Koalitionsausschuss treffen.

