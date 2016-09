Von der SS zur CIA: Die Geschichte der "blutigen Brygida"

Brigitte Hellgoth Angeklagte Lächert im Landgericht Düsseldorf 1975: "Blutige Brygida"

Am 18. Juli 1974 meldete sich ein Theologiestudent bei den US-Streitkräften in Heidelberg. Es gehöre zu seiner Ausbildung, Häftlingen beizustehen, erzählte er. Er habe auch die einstige KZ-Wächterin Hildegard Lächert besucht, die auf ihren Prozess in Düsseldorf warte. Lächert habe ihr Schicksal beklagt und ihn gebeten, den Amerikanern Folgendes mitzuteilen: Sollten diese ihr nicht helfen, werde sie "die ganze Geschichte erzählen". Sie sei für den US-Geheimdienst aktiv gewesen.

Die Heidelberger US-Militärs gaben die Drohung an Mitarbeiter der Central Intelligence Agency (CIA) weiter, die sie allerdings nicht so recht zu glauben schienen. Die Frau sei "vermutlich geisteskrank", vermerkten sie in ihrem Bericht. Doch am 3. Oktober 1974 bestätigte die CIA-Zentrale, Lächert 1956 angeworben zu haben. So steht es in einem Telegramm, das in einer Akte über Lächert in den National Archives in Washington liegt.

Der SPIEGEL hat die Papiere ausgewertet. Es sind Berichte zur Rekrutierung, zu Treffen von CIA-Leuten mit der ehemaligen KZ-Wärterin, zur Übergabe Lächerts an den BND. Erstmals belegen diese Dokumente, dass Geheimdienste westlicher Demokratien nach 1945 nicht nur männliche NS-Verbrecher, sondern auch Täterinnen des "Dritten Reichs" anwarben.