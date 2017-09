CSU im Bundestag Dobrindt soll Chef der Landesgruppe werden

CSU-Chef Horst Seehofer hat nach einer Sitzung des Parteivorstands erklärt, man habe sich auf den bisherigen Verkehrsminister Alexander Dobrindtals neuen Landesgruppenchef im neuen Bundestagverständigt. Außerdem werde man die Wahl von Volker Kauder bei der Wahl zum CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden unterstützen.

Seehofer sagte außerdem, seine Partei stehe zur Fraktionsgemeinschaft mit der CDU und sei bereit, als Union gemeinsam einen Koalitionspartner zu suchen. Dafür werden man sich mit den Christdemokraten abstimmen und dann in eine Sondierung mit allen möglichen Parteien gehen, auch mit der SPD. Die Sozialdemokraten müssten dann erklären, warum sie sich verweigern. SPD-Chef Martin Schulz hatte noch am Wahlabend eine neue große Koalition ausgeschlossen.

Seehofer schlug einen "großen Parteitag" vor, der dann über eine Koalition entscheiden müsse. Unklar blieb, ob das auch beim geplanten Parteitag im November stattfinden könnte, auf dem die CSU eine neue Parteiführung wählen will.

Zu den Verlusten an die AfD sagte Seehofer, man werde die Mitte und den demokratischen rechten Rand wieder besetzen. "Ein weiter so ist nicht möglich", so Seehofer. Den Wähler wolle er sagen: "Wir haben verstanden." Der Trend zur AfD, "in Bayern ausgeprägt, in anderen Ländern noch ausgeprägter", mache eine Neuausrichtung notwendig. Die CSU müsse "national orientierten Menschen" künftig mehr eine Heimat geben.