Bundestagswahlkampf Seehofer verspricht "kräftige" Steuersenkung

"Mit uns wird es eine kräftige Entlastung der Bürger geben. Darauf können sich die Bürger verlassen", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Samstag zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung seiner Partei auf Schloss Schwarzenfeld in der Oberpfalz. In der kommenden Legislaturperiode solle es eine "große, wuchtige Steuerreform" geben.

Auf konkrete Summen wollte sich die CSU-Spitze vor den anstehenden Beratungen mit der CDU nicht festlegen. Intern wurde aber deutlich, dass die CSU auf Entlastungen von mehr als 15 Milliarden Euro setzt - das ist die Summe, die die CDU bislang als Höchstgrenze ansieht.

In den kommenden Jahren stünden der öffentlichen Hand dank sprudelnder Steuereinnahmen "gigantische Beträge" zusätzlich zur Verfügung, sagte Seehofer. Deshalb sei es gerechtfertigt, an eine finanzielle Entlastung der Bürger zu denken. "Wir wollen, dass etwas Kräftiges zustande kommt, aber etwas Realistisches." Was die Union im Wahlkampf verspreche, müsse nach der Wahl auch eingehalten werden. Profitieren sollen vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen.

Als weiteren Schwerpunkt für den Bundestagswahlkampf kündigte Seehofer unter anderem eine "große Offensive der Eigentumsbildung" an, um Familien beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen.

Seehofer berät am Sonntag mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble über Schwerpunkte des Wahlprogramms der Union.