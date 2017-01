CSU gegen CDU Tief Horst

Unentwegt fällt draußen der Schnee und deckt alles zu. "Insel der Ruhe und Gelassenheit" nennen die örtlichen Marketingleute das Kloster Seeon nahe dem Chiemsee. Drinnen aber steht Horst Seehofer, hat die Arme vor der Brust verschränkt und will partout nichts zudecken. Vor allem nicht den Flüchtlingsstreit mit der Kanzlerin. Ruhe und Gelassenheit? Eher: Tief Horst.

Denn der CSU-Chef stellt erneut den für Anfang Februar geplanten Münchner Friedensgipfel mit der Schwesterpartei infrage: Man müsse "noch einiges besprechen", bevor dann gemeinsam Wahlkampf gemacht werden könne.

Und seine Drohung, die Opposition einer Regierungsbeteiligung unter der Kanzlerin Angela Merkel vorzuziehen, falls sich keine Obergrenze für Flüchtlinge im möglicherweise nächsten Koalitionsvertrag findet? Seehofer hat nichts zurückzunehmen. "Diese Aussage soll zum Ausdruck bringen, dass wir es mit dieser Forderung sehr genau nehmen."

Das Treffen in dem alten Benediktinerkloster ist die Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten. Bis zum letzten Jahr fand sie hoch überm Tegernsee statt, in Wildbad Kreuth. Das wurde zu teuer, deshalb in diesem Jahr der Chiemsee. Nur: Nicht Seehofer, sondern Gerda Hasselfeldt ist ja die Landesgruppenchefin, Frau des Ausgleichs, Merkel-Versteherin - und kurz vor der Rente. An diesem Mittwoch steht sie vor allem neben Seehofer und lässt ihn machen.

Der ist nun bei einem Kollegen angekommen, der CSU-Leuten ohnehin stets ein geschätztes Lästerziel ist: CDU-Vize Thomas Strobl, Baden-Württembergs Innenminister. Strobl hatte Seehofer im Vorfeld indirekt "Säbelrasseln" vorgeworfen. Genauso indirekt sagt nun Seehofer: "Was soll das? Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu belehren." Die CSU sei die erfolgreichste Partei, Bayern das Beste von allen Ländern. In Baden-Württemberg, sagt Seehofer, habe man dagegen noch genug andere Dinge zu tun.

Da wird deutlich: Der CSU-Chef ist auch nach Seeon gekommen, um die Maßstäbe klar zu rücken. Er will intern seinen Leuten Selbstvertrauen einhauchen, er will extern vor den Kameras Stärke demonstrieren.

Der Innenminister als Party-Crasher

Dass ihm ausgerechnet am Tag zuvor der CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière in die Parade gefahren ist, schmerzt umso mehr. De Maizière hatte einen ausführlichen Forderungskatalog zur Inneren Sicherheit vorgelegt, der noch das übertrumpft, was die CSU für Seeon vorbereitet hat. Vor allem aber servierte er Seehofer eine kleine Gemeinheit: Der Innenminister nämlich schlug vor, die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen.

AFP Innenminister de Maizière



In Seeon nun sprechen alle genau darüber. De Maizière, der Party-Crasher.

Natürlich musste er wissen, dass Seehofer jeden Angriff auf den Föderalismus als Angriff auf Bayern wertet. Und Merkel wusste das auch - wahrscheinlich just aus diesem Grunde lässt sie nahezu zeitgleich zu Seehofers Auftritt in Seeon ihren Sprecher in Berlin klarstellen, dass sie erstens über de Maizières Vorschläge informiert war und zweitens "ihn dazu auch ermutigt" habe.

Seehofer kontert auf seine Art. Vor den Abgeordneten in interner Runde setzt er die Sache mit dem Landesamt für Verfassungsschutz einfach neben der Obergrenze auch noch auf die Hindernisliste für den geplanten Münchner Friedensgipfel. Da können sie in Berlin jetzt mal gucken, was sie machen.

All das ist natürlich ein riskantes politisches Spiel, das Horst Seehofer da treibt. Er will sein Blatt gegen Merkel ausreizen. Aber wann ist zu spät? Wann überwiegt der Schaden mit Blick auf die Bundestagswahl im September den Nutzen?

Seehofers riskantes Spiel

Seehofer ist klar, dass es den Friedensgipfel mit der CDU früher oder später geben muss. So oder so. Er muss - und er will übrigens auch - Merkel zur Kanzlerkandidatin der Union ausrufen. Denn er weiß, dass die CSU in der Opposition gegen eine CDU-geführte Regierung untergehen würde. Vor allem würde seine CSU dann ja gemeinsam mit der AfD auf den Oppositionsbänken des Bundestags sitzen. Unvorstellbar.

Das Spiel ist auch deshalb hochriskant, weil: Wenn man die eigenen Leute beständig auf die Bäume jagt, dann braucht es auch einen Plan, wie man sie da wieder herunterbekommt. Gerade hat eine Sat-1-Umfrage ergeben, dass 56 Prozent der CSU-Wähler die Opposition vorziehen würden, falls die Obergrenze nicht kommt. Und 61 Prozent favorisieren einen eigenständigen CSU-Wahlkampf.

Seehofer lässt das laufen. Noch.

Dabei ist es ja keineswegs so, dass der Obergrenzen-Streit entweder mit Sieg oder Niederlage für Merkel beziehungsweise Seehofer enden muss. Gerade im Umfeld Seehofers mühen sie sich um Auswege: So ist es sehr auffällig, dass die Landesgruppenchefin Hasselfeldt stets von "Begrenzung" redet, wenn man sie nach der "Obergrenze" fragt. Begrenzung - das ist auch ein Wort, das Merkel benutzt.

DPA Horst Seehofer und Gerda Hasselfeldt in Seeon



Und der CSU-Innenexperte Stephan Mayer hat gar gemeinsam mit einem CDU-Kollegen die gesichtswahrende Idee des "atmenden Deckels" vorgeschlagen: Die Aufnahmekapazität soll jedes Jahr neu berechnet und an die Zahl der Neuankömmlinge des Vorjahres gekoppelt werden.

Es gibt also Ideen. Wann greift Seehofer zu?

Kurz vor knapp wahrscheinlich, wenn der Druck auf Merkel maximiert ist. Seehofer hat sich genau gemerkt, wann es das letzte Mal schiefgegangen ist: Vor der Landtagswahl 2008, als das CSU-Führungsduo Erwin Huber und Günther Beckstein bei einem Spitzentreffen in Erding bat und bettelte, die Kanzlerin möge ihnen doch die alte Pendlerpauschale wiedergeben, weil sie damit in den Wahlkampf gezogen waren. Aber die CSU hatte nichts zum Druckaufbau, Merkel ließ die CSU abblitzen, kurz darauf war die absolute Mehrheit in Bayern verloren.

Erding, sagt nun also Seehofer, werde sich nicht wiederholen. Nie und nimmer, "wir wären ja verrückt". So sagt er das.

Deshalb muss Angela Merkel noch ein bisschen auf die CSU warten. Oder ihr schon mal ein Stück entgegengehen.