CSU Abgeordnete fordern Rücktritt von Seehofer

Nach den schweren Verlusten der CSU bei der Bundestagswahl fordern Abgeordnete und Ortsverbände einen Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer. "Er hat große Verdienste um die CSU, unsere Glaubwürdigkeitskrise hat allerdings auch gerade mit ihm zu tun", sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann dem "Main-Echo". Zuvor hatte der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König den Rückzug des bayerischen Ministerpräsidenten gefordert. Für die im Herbst 2018 anstehende Landtagswahl in Bayern brauche es einen anderen Spitzenkandidaten, sagte König.

Die CSU war bei der Wahl am Sonntag in Bayern auf 38,8 Prozent gestürzt - ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2013.

Der neue Chef der Landesgruppe, Alexander Dobrindt, hatte Rücktrittsforderungen an seinen Parteichef zurückgewiesen. "Es gibt keine Personaldebatte in der CSU-Landesgruppe", sagte er. Es gelte nun zuerst den Wählerauftrag nach der Bundestagswahl abzuarbeiten. "Und den werden wir mit Herrn Seehofer abarbeiten."

Allerdings wird die Kritik an der Basis lauter: Auch der CSU-Ortsverein Gemünden-Langenprozelten (Kreis Main-Spessart) will einen Wechsel an der Parteispitze. "Wir brauchen einen neuen, glaubwürdigen Vorsitzenden", sagte der Vorsitzende Thomas Schmitt der Zeitung. "Seehofer sagt viele richtige Dinge, lässt aber keine Taten folgen." Schmitt könnte sich Spitzenkandidat Joachim Herrmann als Nachfolger Seehofers vorstellen. Aber auch der bayerische Staatsminister Markus Söder wird von vielen ins Gespräch gebracht.

Zuvor hatte schon der Chef des CSU-Kreisverbands Nürnberg West, Jochen Kohler, Seehofers Rücktritt gefordert. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Kohler: "Auch wenn Herr Seehofer selber gesagt hat, dass er "keine Sekunde" an einen Rücktritt denke, wir tun dies! Für einen personellen Neuanfang!"

Ähnlich äußerte sich der mittelfränkische CSU-Ortsverband Großhabersdorf. "Horst Seehofer hat als Parteivorsitzender das historisch katastrophale Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl persönlich zu verantworten", erklärten die Ortsvorstände.