In Anbetracht der schlechten Umfragewerte für die CSU versuchen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer offenbar, in den kommenden Wochen enger zusammenzuarbeiten. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, vereinbarten die beiden Dauerrivalen bei einem Treffen am Freitagabend gemeinsame Auftritte. Der erste soll demnach noch vor dem Parteitag im September stattfinden.

An dem Treffen am Freitagabend in der Parteizentrale hatten dem Bericht zufolge unter anderem Alexander Dobrindt, Thomas Kreuzer sowie Markus Blume und Daniela Ludwig teilgenommen. Man habe in "recht gespannter Stimmung" begonnen, aber einen konstruktiven Abend verbracht, zitierte die Zeitung Teilnehmer des Treffens.

Söder beschrieb demnach die Lage als sehr schwierig und berichtete unter anderem von Gesprächen an der verunsicherten Basis. Seehofer merkte dem "Merkur" zufolge an, dass Bayern in Wahrheit glänzend dastehe - und man bei Strategie und Kampagne nachjustieren müsse. Man habe sich bei dem Treffen darauf geeinigt, dass Söder in den nächsten Wochen verstärkt versuchen soll, Fragen der Landespolitik in den Vordergrund zu stellen und sich aus der Bundes-Asyldebatte fernzuhalten.

Die CSU steht in Bayern stark unter Druck, bei den bevorstehenden Landtagswahlen am 14. Oktober drohen ihr bittere Verluste an die AfD. Die Christsozialen haben auch aus diesem Grund in den vergangenen Monaten ihren Ton in der Flüchtlingspolitik deutlich verschärft.

Dagegen gingen am vergangenen Sonntag Zehntausende Menschen in München auf die Straße. Unter dem Motto #ausgehetzt demonstrierten sie "gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte". Die Veranstalter warfen Seehofer, Söder und Dobrindt eine "verantwortungslose Politik der Spaltung" vor.

Die CSU hatte auf den Demonstrationsaufruf kurzfristig mit einer Gegenkampagne reagiert. Sie hängte in der Stadt Plakate auf mit dem Aufdruck: "Ja zum politischen Anstand! Nein zu #ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen!".

Video zur CSU-Kampagne gegen #ausgehetzt-Demo: "Es ist ein Zeichen von Schwäche"