Seehofers Abschiedsrede als CSU-Chef "Mein Werk ist getan"

Nach 3739 Tagen ist Schluss: Horst Seehofer ist als Vorsitzender der CSU zurückgetreten. "Ich gebe heute das Amt weiter, aber es bleibt bei mir ein glühendes Herz für meine politische Familie CSU", sagte der 69-Jährige.

Die CSU habe in den vergangenen gut zehn Jahren, seit er das Amt übernommen habe, gute Politik gemacht und große Erfolge gefeiert, so Seehofer. Die CSU sei eine "bärenstarke Volkspartei".

Dass er Vorsitzender dieser Partei sein konnte, betrachte er als "großes Geschenk in meinem Leben". Er äußerte auch einen letzten Wunsch als Parteivorsitzender: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht".

Kleine Leute seien jene "rechtschaffenen Bürger", die "in ihrer Verantwortung für Familie und Partnerschaft leben, in Ausbildung und Beruf stehen, Kinder großziehen und etwa durch ihr Engagement im Ehrenamt weitaus mehr tun, als ihre Pflicht wäre".

CSU plant strukturelle Erneuerung mit Söder und Weber

Das Treffen der rund 900 Delegierten in der Kleinen Olympiahalle markiert zugleich auch den Startpunkt in das für die CSU wichtige Europawahljahr und läutet offiziell auch ihre strukturelle Erneuerung ein.

Für den Samstagmittag ist die Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Nachfolger von Seehofer im Amt des CSU-Chefs vorgesehen.

Seit Wochen sprechen Seehofer und Söder von einer dringenden Reform der Partei als Reaktion auf die zuletzt schlechten Ergebnisse bei den Wahlen 2017 und 2018. Sowohl im Bund als auch im Land musste die CSU schmerzhafte Niederlagen verkraften bis hin zum Verlust der absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag.

REUTERS Markus Söder

Eine Ursache für den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag liege "in bestimmten Rahmenbedingungen, die nicht primär in München gesetzt wurden", sagte Seehofer mit Verweis auf die Bundespolitik in Berlin.

Der daraufhin notwendig gewordene Spagat sei nicht vorteilhaft gewesen, sagte Seehofer, ohne den Streit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über deren Migrationspolitik anzusprechen.

Modell der CSU-Zentrale für Seehofer als Abschiedsgeschenk

Die Alternative wäre aber mit noch größerem Schaden für die Union verbunden gewesen, nämlich der Spaltung der "Geschwisterschaft" von CSU und CDU. Dabei sprach Seehofer ausdrücklich den als Gast anwesenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), an.

Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume kündigte ein neues Miteinander der Union an. 2019 werde ein Jahr der Geschlossenheit in der CSU werden, "aber auch der neuen Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU", sagte er zum Auftakt des Wahlparteitags. Besonders hob er die Bedeutung der Europawahl Ende Mai hervor.

Zum Abschied übergab Blume ein Modell der CSU-Zentrale an Seehofer, der eine Leidenschaft für Modelleisenbahn hat. Der scheidende CSU-Chef bedankte sich - und sagte, er werde wohl beim Anblick dieses Modells in den kommenden Wochen und Monaten wieder dort einziehen wollen. Söder ging darauf nicht ein. Stattdessen schlug er Seehofer in seiner Rede als Ehrenvorsitzenden der Partei vor.