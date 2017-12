Machtkampf in der CSU Seehofer verzichtet offenbar auf Spitzenkandidatur

An diesem Montag soll es endlich Klarheit geben: Wochenlang hat Horst Seehofer eine Entscheidung über die Zukunft der CSU verschleppt. Tritt er erneut als CSU-Chef an? Will er Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im kommenden Jahr sein - oder doch jemand anderes?

In der engsten Parteiführung ist sein Vorschlag offenbar schon bekannt: Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa und der "Augsburger Allgemeinen" will Seehofer auf dem Parteitag im Dezember wieder als Parteivorsitzender antreten, 2018 aber nicht Spitzenkandidat der Christsozialen in Bayern werden.

Diese Lösung soll Seehofer demnach am Sonntagabend bei einem Treffen in München den Kollegen in der Parteispitze vorgeschlagen haben. Das wurde dem SPIEGEL gegenüber aus CSU-Kreisen am Sonntag nicht dementiert.

Wer stattdessen an der Spitze der CSU in den Landtagswahlkampf ziehen wird, soll sich Montag klären: Noch vor dem Treffen der Parteigremien kommt um 8.30 Uhr die Landtagsfraktion in München zusammen und nominiert einen Spitzenkandidaten. Als Favoriten gelten Seehofers größter innerparteilicher Gegner Markus Söder sowie Innenminister Joachim Herrmann.

Unklar ist, ob es in der Fraktion überhaupt zu einer Kampfabstimmung zwischen den beiden kommt. Nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" soll es keine Gegenkandidatur von Innenminister Joachim Herrmann geben. Bereits Ende vergangener Woche hatte es nach SPIEGEL-Recherchen Zweifel gegeben, ob Herrmann - entgegen anderslautender Berichte - tatsächlich intern überhaupt eine Kandidatur erwogen hatte.

Den größten Rückhalt in der Landtagsfraktion dürfte Söder haben. Formal hat die Fraktion in dieser Frage gar nicht das letzte Wort, sie kann nur eine - nicht bindende - Empfehlung aussprechen für den Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg, wo der Spitzenkandidat gekürt wird.(Lesen Sie hier mehr darüber, wie Seehofer Söder verhindern will.)

Seehofer steht seit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl unter Druck, mindestens eines seiner beiden Spitzenämter abzugeben. In den vergangenen Tagen hatte sich bereits angedeutet, dass Seehofer nicht wieder Spitzenkandidat für die Landtagswahl wird und somit spätestens im Herbst 2018 als Regierungschef aufhört.

Seehofer hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass eine Konsenslösung zu erreichen sei. "Das wollen praktisch alle unsere Anhänger und Mitglieder." Er könnte stattdessen einen Ministerposten in Berlin übernehmen.