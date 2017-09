CSU im Wahlkampf Herrmann sieht in Guttenberg keine Konkurrenz

Sechs Jahre nach der Plagiatsaffäre macht Karl-Theodor zu Guttenberg wieder Wahlkampf für die CSU. Ende August hatte er seinen ersten Auftritt, als er für seine Partei im oberfränkischen Kulmbach auf der Bühne stand. Danach war er bei "Anne Will" und im Bierzelt beim politischen "Gillamoos" im niederbayerischen Abensberg zu Gast. Weitere Reden in Bayern sollen folgen, an diesem Montagabend wird Guttenberg beispielsweise in Moosburg erwartet.

Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl ist aber Joachim Herrmann. Auf die Frage, ob Guttenberg ihm im Wahlkampf die Show stehle, sagte Herrmann nun der Zeitung "Welt": "Von Show kann keine Rede sein. Das ist keine Solonummer von Guttenberg, sondern alles mit der CSU abgesprochen. Und er macht eine sehr gute Figur."

Guttenberg war nach der Plagiatsaffäre 2011 von allen politischen Ämtern zurückgetreten und in die USA gezogen. Als Wahlkämpfer für die CSU ist der 45-Jährige nun aber sehr gefragt. Parteichef Horst Seehofer erwägt laut SPIEGEL-Informationen, nach einem möglichen Unions-Sieg bei der Bundestagswahl sowohl Herrmann als auch Guttenberg in die nächste Bundesregierung zu entsenden (lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL).

"Guttenberg spielt in einer eigenen Liga", sagte Seehofer. Der 45-Jährige hat bislang nicht erkennen lassen, ob er eine Rückkehr in die Politik plant. Vertraute erzählen aber, dass er sich unbedingt rehabilitieren will.

Herrmann sagte in dem Zeitungsinterview, er sehe in dem Wahlkampfeinsatz Guttenbergs keine Konkurrenz. Auf die Frage, ob Guttenberg der heimliche Spitzenkandidat sei, sagte Herrmann: "Guttenberg ist überhaupt kein Kandidat. Er hat momentan seinen Lebensmittelpunkt in den USA. Ich freue mich, dass er uns im Wahlkampf unterstützt, und er kommt ja auch gut an."