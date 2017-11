CSU-Machtkampf Seehofers Söder-Verhinderer

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Sie wollen endlich Klarheit, das ist ja verständlich. Die Abgeordneten der CSU-Landtagsfraktion möchten wissen, wer künftig an der Spitze ihrer Partei steht, wer das Land regiert - und wer sie in die Landtagswahl im Herbst 2018 führen wird. Seit Wochen fühlen sie sich hingehalten vom bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Horst Seehofer, 68, dem es zuletzt vergangenen Donnerstag gelungen war, eine Entscheidung erneut zu verschleppen.

Jetzt reicht es uns, haben sich in der Fraktion offenbar die Fans von Seehofers ärgstem Rivalen Markus Söder gedacht - und durchgesetzt, dass man für kommenden Montagmorgen die Nominierung eines CSU-Spitzenkandidaten auf die Tagesordnung setzt. Zwar liegt diese Entscheidung gar nicht bei der Fraktion, sondern der Partei, hohen symbolischen Wert hätte sie aber dennoch. Zudem erhöhte allein die Ankündigung den Druck auf Seehofer, nicht weiter auf Zeit zu spielen.

Und Seehofer reagierte. Auf seine Weise.

Die "Süddeutsche Zeitung" jedenfalls will erfahren haben, dass der Noch-Vorsitzende und Noch-Ministerpräsident schon am vergangenen Montag seinen engsten Führungszirkel um sich geschart hatte. Demnach traf sich Seehofer in der bayerischen Staatskanzlei mit Innenminister Joachim Herrmann, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Parteivize Manfred Weber und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.

Was in der Runde besprochen wurde, drang - wohl nicht zufällig - erst an diesem Mittwoch nach Bekanntwerden der Abstimmungspläne der Abgeordneten nach draußen: Joachim Herrmann soll, so berichtet es die "Süddeutsche", in der kleinen Runde erklärt haben, sich um die Spitzenkandidatur seiner Partei für die Landtagswahl 2018 zu bewerben.

Es wäre eine Kampfansage an Seehofers Erzrivalen Markus Söder, 50, derzeit Finanzminister in Bayern. Auch wenn Söder sich offiziell nicht positioniert - es ist ein offenes Geheimnis, dass er Seehofer zumindest als Ministerpräsident beerben will. Eine Kandidatur Herrmanns lässt sich als letzter Versuch des angeschlagenen Landesvaters verstehen, Söder noch auszubremsen. Der 61-Jährige wäre Seehofers Söder-Verhinderungs-Vorschlag.

Zumal Herrmann wie Söder Franke ist: Würde er Seehofer als Ministerpräsident nachfolgen, könnte der Finanzminister dem CSU-Regionalproporz entsprechend auch nicht Parteichef werden. Genau wie andersherum allerdings auch.

Offiziell bestätigt wurde der Bericht nicht. Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte Hermann mit den Worten: "Ich werde nichts sagen, bis Horst Seehofer sich erklärt hat. Das ist eine Frage des Respekts und Anstands." Auch Söder hielt sich demnach zurück: "Wir werden am Montag versuchen, das alles zusammenzuführen." Eine Entscheidung müsse "im Miteinander" und "mit Respekt auch für Horst Seehofer" getroffen werden.

Tag der Entscheidung am 4. Dezember

Der Montag gilt im quälenden Machtkampf tatsächlich als Tag der Entscheidung. Am 4. Dezember, so hatte es Seehofer versprochen, will er erklären, ob und von welchen Ämtern er sich nach dem historisch schlechten CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl zurückziehen will. Zuletzt war vermutet worden, dass er den Ministerpräsidentenposten räumt, aber vorerst Parteichef bleiben könnte.

Aber auch ein vollständiger Rückzug ist nicht ausgeschlossen, für diesen Fall gelten neben Herrmann auch Wirtschaftsministerin Aigner, der Europapolitiker Weber oder Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, als Anwärter für höhere Weihen.

Eigentlich hatte Seehofer in der vergangenen Woche verkündet, er wolle sich vor seiner Entscheidung mit den Altvorderen Edmund Stoiber, Theo Waigel und Landtagspräsidentin Barbara Stamm beraten. Es schien ein guter Trick zu sein: 295 gemeinsame Jahre an Lebenserfahrung - wer konnte dieser Idee widersprechen?

Nur haben die Granden dem Vernehmen nach bis heute nicht ein einziges Mal zusammengesessen. Stoiber ist auf einer Auslandsreise in Moskau, Waigel in New York. Spätestens fürs Wochenende sollen Gespräche angesagt sein. Ob es dann überhaupt noch etwas zu besprechen gibt, ist nach dem Bericht vom Mittwoch ungewiss.

Wie geht es nun weiter?

Bleibt die Landtagsfraktion bei ihrem Plan, am Montagmorgen über einen Spitzenkandidaten abzustimmen, käme es womöglich schon dort zu einer Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Söder. Formal aber hat die Fraktion in dieser Frage gar nicht das Wort, sie kann nur eine - nicht bindende - Empfehlung aussprechen für den Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg, wo der Spitzenkandidat gekürt wird.

Aber natürlich hat das Votum der Abgeordneten Gewicht. Den größten Rückhalt in der Landtagsfraktion dürfte Söder haben. Ein Drittel soll ihm treu ergeben sein, ein weiteres Drittel geneigt, dem Stärksten zu folgen: also wohl ihm. Aber Herrmann ist nicht chancenlos, er hat die Fraktion lange selbst geführt. Die Frage ist, ob er im Falle einer Abstimmungsniederlage in der Fraktion beim Parteitag trotzdem zur erneuten Kampfabstimmung antreten würde.

Seehofer selbst ließ sich am Mittwoch bei der regulären Sitzung der CSU-Parlamentarier in München nicht blicken. Er hat die meisten offiziellen Termine für die Woche abgesagt, stattdessen will er viele Gespräche mit Parteifreunden führen. Und dann ist er am Donnerstagabend natürlich gemeinsam mit CDU-Chefin Angela Merkel und dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, es geht um mögliche Gespräche über eine neue Große Koalition.

Sollte es zu GroKo-Sondierungen kommen, könnte das Seehofer nochmal stabilisieren - genau wie es bei den Sondierungsgesprächen über ein mögliches Jamaika-Bündnis geschehen war. Unersetzlich ist niemand, aber tatsächlich hat in der CSU wohl keiner die bundespolitische Erfahrung und das dafür nötig Verhandlungsgeschick wie Seehofer.

Nun hat er womöglich auch im parteiinternen Machtpoker seinen letzten Joker gezogen.

Zusammengefasst: Wie geht es weiter an der Spitze der CSU - und was will der bayerische Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer? Die christsoziale Landtagsfraktion verliert die Geduld und will eine Entscheidung erzwingen. Am Montagmorgen sollen die Abgeordneten einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2018 nominieren. Die endgültige Entscheidung liegt beim Parteitag Mitte Dezember, der Druck auf Seehofer steigt damit jedoch. Nun berichtete die "Süddeutsche Zeitung", dass angeblich Innenminister Joachim Herrmann Ministerpräsident werden wolle. Dies würde auf eine Kampfabstimmung Herrmann gegen Söder hinauslaufen.