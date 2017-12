CSU-Neuaufstellung Der berechenbare Unberechenbare

Monatelang haben sie Horst Seehofer zugesehen bei seinem Kampf. Haben fassungslos den Kopf geschüttelt oder staunend getuschelt. Haben genau hingesehen, wenn der CSU-Chef in Berlin war: Ist ihm etwas anzumerken?

Öffentliche Kommentare zu den Personaldebatten in der sogenannten Schwesterpartei aber haben sich CDU-Politiker von Rang und Namen in den vergangenen Wochen möglichst verkniffen. Bloß nicht einmischen, bloß nicht provozieren. In der SPD haben sie zwar immer mal ein bisschen gestänkert wegen der Kabale um Horst Seehofer, Markus Söder & Co. Aber eigentlich haben die Sozialdemokraten im Moment ja wieder einmal mehr mit sich selbst zu tun.

Am Montagvormittag waren sie dann alle froh - bei CDU und SPD. Endlich Gewissheit, wie es bei der CSU weitergehen soll. Und vor allem: Söder übernimmt, wenn er denn Seehofer im ersten Quartal des neuen Jahres wie angekündigt als bayerischer Ministerpräsident nachfolgt, erst mal nur ein Amt. Parteichef dagegen bleibt Seehofer - was für Erleichterung in Berlin sorgt.

Dass ein notorischer Springteufel wie Seehofer plötzlich als berechenbare Größe geschätzt wird, ist zwar ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, den der CSU-Politiker wohl selbst mit seinem berühmten Schnauf-Lachen goutieren würde. Aber so sind nun mal die Zeiten.

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl liegt die Bildung einer stabilen Regierung immer noch in einiger Ferne - damit es am Ende aber vielleicht doch noch klappt mit der Neuauflage der Koalition zwischen Union und SPD, braucht man Seehofer jetzt dringender als je.

Das weiß auch Markus Söder. Er wolle, dass die Christsozialen im Bund und mit Blick auf mögliche GroKo-Gespräche "stark präsent sind", sagte der designierte bayerische Ministerpräsident. "Das kann ein Parteivorsitzender Horst Seehofer am besten."

Selbst Angela Merkel sieht das so. Und die hat mit Seehofer nun wirklich ganz eigene Erfahrungen gemacht: Unvergessen der Auftritt auf dem CSU-Parteitag im November 2015 in München, als Seehofer die neben ihm stehende Kanzlerin und CDU-Chefin wegen ihrer Flüchtlingspolitik minutenlang abkanzelte. Merkel hat das ertragen, wie sie schon herabwürdigende Machtgesten anderer Politiker in ihrer langen Karriere ertragen hat. Der demütigende Auftritt hat seine Spuren hinterlassen, aber am Ende gilt: Merkel kennt Seehofer nun schon so lange, sie kann ihn einschätzen. Das ist entscheidend.

Ähnlich geht es vielen anderen in der CDU und auch in der SPD, angefangen bei Parteichef Martin Schulz. Seehofer, seit 1980 vor allem bundespolitisch aktiv, zunächst in Bonn, später in Berlin, ist im Gegensatz zu Söder eine auf seine Art verlässliche Größe. Und zwar erst recht mit Blick auf die komplizierten Gespräche, die Union und Sozialdemokraten bevorstehen dürften. Karl Lauterbach, SPD-Fraktionsvize im Bundestag, drückte das am Montag so aus: "Ich bewerte es sehr positiv, dass Söder in Bayern bleibt."

Seehofer kennt seinen Wert in Berlin - und hat diese Karte wohl auch im Machtpoker seiner Partei maximal ausgereizt. "Ich kann da noch einen wichtigen Beitrag leisten", sagte er am Montag. Gut möglich, dass die Christsozialen ihm eine erneute Kandidatur auf den CSU-Vorsitz beim Parteitag in anderthalb Wochen ohne die avisierten Verhandlungen mit der SPD, die sich über Monate hinziehen könnten, verwehrt hätten.

So aber brauchen ihn die eigenen Leute noch - und die möglichen Partner in Berlin ebenso.

Getty Images Bundespräsident Steinmeier, Seehofer

"Für unseren Erfolg in München brauchen wir den Erfolg in Berlin", sagte Seehofer. Ein mögliches "Versagen in Berlin" wäre "gleichzeitig die Einleitung einer Niederlage in Bayern", glaubt er. Also volle Fahrt Richtung GroKo.

Natürlich wird die CSU der SPD dabei genauso hart entgegen treten wie den Grünen in den Jamaika-Gesprächen, wenn die Sozialdemokraten wie angekündigt die Erweiterung des Familiennachzugs fordern werden - aber bei Themen wie dem gesetzlichen Rückkehrrecht von Teil- und Vollzeit dürfte der langjährige Sozialpolitiker Seehofer offener sein als die meisten Unionspolitiker. Selbst über die Abschaffung der privaten Krankenkassen und die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung ließe er wohl mit sich reden. Seehofer könnte der CSU-Patron einer neuen Großen Koalition werden.

Und möglicherweise sogar einer ihrer Pfeiler. Dass Merkel ihm ein Ministeramt im Falle einer Jamaika-Koalition angeboten hatte, ließ Seehofer kürzlich durchblicken. Und nun? "Was sich da weiter ergibt, werden wir sehen", sagte er nun. Was gegen einen Platz in einer möglichen GroKo spräche, ist seine Fitness, über deren Defizite zuletzt immer wieder mal spekuliert wurde. Und die Frage ist auch, ob der Großpolitiker Seehofer wirklich Lust auf ein einfaches Ministeramt unter Merkel hätte. Sein Kommentar: "Ich sage gar nichts zu und schließe gar nichts aus."

Und komplett wird er ihnen seinen künftigen bayerischen Partner in Berlin dann doch nicht ersparen können. In den Jamaika-Sondierungen war noch kein Platz für Markus Söder, so wollte es Seehofer. Nun aber, so kündigte der CSU-Chef an, werde Söder der großen Delegation angehören, die mit der SPD verhandeln soll.

Aber noch hat er das Kommando in Berlin.