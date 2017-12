Seehofer und Söder bei der CSU Zusammengerauft

Es ist immer dasselbe Spiel an diesen beiden Tagen auf der Nürnberger Messe: Horst Seehofer und Markus Söder sitzen einträchtig nebeneinander in der ersten Reihe vor der Parteitagsbühne, plaudern freundlich miteinander, wenn die Kameras und Fotoapparate auf sie gerichtet sind - als wären die CSU-Parteifreunde tatsächlich ein Herz und eine Seele.

Aber wenn sie nicht mehr gefilmt und fotografiert werden, ist das Bild ein anderes: Dann telefoniert der eine, während der andere in sein Handy tippt, der eine schaut hierhin, der andere dorthin. Man ignoriert sich nach Kräften.

BARTH/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Markus Söder (l.), Horst Seehofer

Echte Freunde werden Seehofer, 68, und Söder, 50, in diesem Leben wohl nicht mehr. Dafür ist zwischen ihnen zu viel vorgefallen in den vergangenen Jahren. Kurz gesagt: Söder wollte schon lange mehr als nur bayerischer Landesminister sein, genauso lange hat Seehofer zu verhindern versucht, dass dies geschieht. Aber der CSU-Vorsitzende und Noch-Ministerpräsident ist mit diesem Plan gescheitert - und auf dem Nürnberger Parteitag wird dieses Scheitern vollzogen.

Am Ende stehen die beiden sogar nebeneinander auf der Bühne: Zuvor hat Söder seine Bewerbungsrede als Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl gehalten, nun ist Seehofer unter dem tosenden Applaus der Delegierten nach oben gekommen - und nimmt einen Arm seines designierten Nachfolgers im Amt des Regierungschefs, lupft den Arm mehrfach in die Höhe.

Wie nach einem Boxkampf sieht das aus, nur dass Seehofer nicht der Ringrichter ist, sondern der Unterlegene.

Aber er weiß, was sich für ihn im Sinne der Partei gehört: Söder den Rücken stärken. "Er kann das und er packt das", sagt Seehofer über den künftigen Ministerpräsidenten. "Der Markus ist sehr geeignet für dieses Amt." Falls ihm diese Sätze schwerfallen - er lässt sich jedenfalls nichts anmerken.

Eindruck von Geschlossenheit und Harmonie

Als Parteichef darf die bisher klare Nummer eins der CSU zwar weitermachen, aber schon im ersten Quartal 2018 soll sein Finanzminister ihm als Regierungschef nachfolgen. Ob Söder irgendwann auch nach dem Vorsitzenden-Amt greifen wird, dürfte vor allem vom Ergebnis bei der Landtagswahl abhängen, das er dann in großen Teilen zu verantworten hat.

Schaun' mer mal, sagt man dazu in Bayern. Fürs Erste ist wenigstens der heftige Streit der vergangenen Wochen und Monate beigelegt. Jedenfalls an der Oberfläche. Die Erleichterung darüber ist den Delegierten am Samstag anzumerken. Und sie haben auch mit ihrem Wahlverhalten dafür gesorgt, dass die CSU endlich wieder den Eindruck der Geschlossenheit und Harmonie vermittelt. 83,7 Prozent bekommt Seehofer bei seiner Wiederwahl. Das sind zwar ein paar Prozentpunkte weniger als vor zwei Jahren, aber angesichts des massiven Unmuts, den der Parteichef zuletzt mit seinem Agieren auf sich gezogen hatte, ist das ein sehr ordentliches Ergebnis.

"Kollektive Intelligenz" lautet der Ausdruck, mit dem CSU-Strategen das wohlwollende Ergebnis für Seehofer kommentieren. Man könnte auch sagen: Angst schweißt zusammen.

Denn Söder, der künftige starke Mann der Partei, kann den Delegierten noch so eindringlich Mut zu sprechen, die CSU stark reden und den Freistaat gleich mit dazu: Spätestens mit dem Ergebnis bei der Bundestagswahl haben die Christsozialen ihre legendäre Selbstsicherheit verloren.

Die Angst geht um

Bayern ist immer noch top, jawoll, die eindrucksvollen Kennziffern dafür beten Seehofer und Söder in ihren Reden herunter. Aber die Menschen im Freistaat scheinen sich nicht mehr sicher zu sein, dass sie deshalb auch weiter in so großer Zahl die CSU wählen wollen wie zumeist seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Angst vor der AfD, die Angst vor dem Schwinden der absoluten Mehrheit, die Angst vor dem Statusverlust der CSU geht in der Partei um. Nur deshalb hat sich Seehofer am Ende mit Söder zusammengerauft, nur deshalb tun die Delegierten jetzt beinahe alles, um endlich wieder einträchtig zu erscheinen.

"Mit dem heutigen Tag läuten wir eine neue Ära in der CSU ein", sagt Seehofer in der Rede, mit der er sich zur Wiederwahl stellt. Wenn es nur schon so weit wäre. Erst mal wird in Nürnberg nur die künftige Machtteilung beschlossen. Was er und Söder daraus machen, wird man sehen.

Der Teil-Abschied von der Macht fällt Seehofer schwer, das kann er auch auf dem Parteitag nicht verbergen. So emotional hat man ihn selten erlebt, in einigen Momenten wirkt der Bald-Ministerpräsident a. D. den Tränen nahe. Er zeigt in seiner Rede nochmal die ganze Bandbreite der CSU auf - "soziale Marktwirtschaft und christliche Soziallehre". Vor allem Letzteres betont Seehofer so deutlich, beispielsweise mit Verweis auf die Defizite im Pflegebereich, dass man es auch als Mahnung an den künftigen Ministerpräsidenten verstehen kann.

"Kann der Markus auch sozial?"

Als hätte Söder das auch so verstanden, sagt er in seiner Bewerbungsrede: "Mancher fragt sich: Kann der Markus auch sozial?" Die Sorge sei unbegründet, findet er und geht dann ebenfalls länger auf die Herausforderungen in der Sozialpolitik ein. Aber die Ausrufepunkte setzt Söder an anderen Stellen. Mit markigen Sprüchen, die mitunter an seine Zeit als CSU-Generalsekretär erinnern.

"Lasst uns die einheimische Bevölkerung nicht vergessen", sagt er mit Blick auf die Milliarden-Ausgaben für die Flüchtlingspolitik. Oder beim Thema innere Sicherheit: "Opferschutz ist wichtiger als Verständnis für die Täter." Auch der Satz, die Christsozialen wollten nicht "Anwälte der taz und der linken Feuilletons sein, sondern Anwälte der Bürger", klingt noch nicht besonders ministerpräsidiabel. Aber die Delegierten reißt Söder mit solchen Aussagen mit, am Ende jubeln sie ihm begeistert zu.

Was ihm noch an Landesväterlichkeit fehlt, macht Söder mit Energie und Tatkraft wett. Seehofer wirkt dagegen in Nürnberg wie der Partei-Weise, der den jungen Helden noch ein Weilchen mit Rat und Erfahrung begleiten darf.

Wobei in Berlin ja noch eine Aufgabe auf Seehofer wartet: Gemeinsam mit CDU-Chefin Angela Merkel will er in den kommenden Wochen und Monaten eine neue Koalition mit der SPD auf den Weg bringen - am Ende könnte der CSU-Chef sogar nochmal einen wichtigen Bundesminister-Posten besetzen.

Seehofer in Berlin, Söder in München - das könnte funktionieren. Aber wer weiß, ob es zu einer neuen GroKo kommt, was vor allem von der Entscheidung der SPD abhängt. Scheitert die Regierungsbildung mit den Sozialdemokraten, drohen Neuwahlen im Bund. Nicht unwahrscheinlich, dass die dann nur wenige Monate vor der bayerischen Landtagswahl anstünden. Aus Sicht der CSU ein äußerst ungünstiges Szenario.

Aber sie wird es wohl nicht in der Hand haben. Was die Partei derzeit tun kann, um voranzukommen, hat sie in Nürnberg geschafft. Oder um mit Markus Söder zu sprechen: "Wir haben ein kleines Stück des Weges zurückgelegt."

