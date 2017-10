Peter Gauweiler hat seine CSU-Parteikollegen aufgefordert, vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen erst die Führungsfrage zu klären. Die Partei müsse jetzt entscheiden, ob sie weiter von Horst Seehofer oder von Markus Söder geführt werden soll, sagte Gauweiler im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Koalitionsverhandlungen seien nicht dazu da, das Ende eines Parteichefs hinauszuschieben. Es gebe von Rilke das schöne Gedicht über den Herbst, in dem es heißt: "Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß". Das gelte jetzt für die CSU: "Horst, es ist Zeit."

DPA Dobrindt, Scheuer, Seehofer

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warf Gauweiler vor, eine "vorsätzliche Schwächung seiner Partei" zu betreiben. "Peter Gauweiler enttäuscht auf ganzer Linie, denn vor der Wahl war kein Mucks von ihm zu hören und jetzt aus der Versenkung weiß er alles besser." Die CSU brauche keine "disziplinlosen Besserwisser".

Ähnlich äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: Kollegen, die sich während des gesamten Wahlkampfes nicht zu Wort gemeldet und "sich selber aus der Verantwortung gezogen" hätten, sollten nicht nach der Wahl Vorwürfe verteilen. Die CSU stehe vor der schwierigen Herausforderung, in Berlin eine Koalition zu schaffen, sagte Dobrindt in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Dafür gebe es einen Wählerauftrag, den die CSU "mit Horst Seehofer erfüllen" werde.

Gauweiler war seit November 2013 stellvertretender CSU-Vorsitzender, im März 2015 trat er von seinem Parteiamt zurück und legte auch sein Bundestagsmandat nieder. Grund war ein unlösbarer Konflikt zwischen ihm und der Partei in der Europapolitik. Das Verhältnis zwischen Gauweiler und Seehofer galt schon davor als angespannt.

Die CSU war bei der Bundestagswahl Ende September auf nur noch 38,8 Prozent abgestürzt, mehr als zehn Prozentpunkte weniger als 2013. Über mögliche personelle Konsequenzen soll nach bisheriger Planung erst auf dem Parteitag im November entschieden werden.

An diesem Sonntag wollen sich die CSU-Spitzen mit CDU-Chefin Angela Merkel treffen. Dabei wird es auch um die Flüchtlings-Obergrenze gehen - eines der heikelsten Themen bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Die CSU hat sie zur Bedingung für ihren Eintritt in eine Jamaikakoalition gemacht. Mit CDU, FDP und Grünen lehnen die übrigen drei Partner in einer solchen Koalition die Obergrenze allerdings ab (mehr zu Seehofers "Kugelfisch-Taktik" im Streit um die Obergrenze lesen Sie hier).