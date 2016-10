CSU-Plakate Merkel darf in Bayern hängen

Trotz Dauerstreit der Schwesterparteien: Die CSU stellt sich auf einen gemeinsamen Wahlkampf mit der CDU ein. Und zwar unter Führung einer Kanzlerkandidatin Angela Merkel.

Nicht nur Auftritte Merkels in Bayern, sondern auch das Werben mit Plakaten der Bundeskanzlerin in Bayern wird von CSU-Politikern nicht mehr in Frage gestellt, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

"Ich persönlich gehe davon aus, dass es im Bundestagswahlkampf selbstverständlich auch in Bayern Angela-Merkel-Plakate geben wird", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Stephan Mayer, der "F.A.S". Er sei zudem überzeugt, "dass Angela Merkel im nächsten Bundestagswahlkampf in Bayern auftreten wird", sagte Mayer.

Zuletzt gestaltete sich das Verhältnis von CDU und CSU eher unharmonisch. Darüber kann auch die nett gemeinte Plakatoffensive nicht hinwegtäuschen. Insbesondere der Streit über gegenseitige Besuche bei Parteitagen bestimmte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen.

So wurde am Samstag immer deutlicher, dass der nächste CSU-Parteitag ohne Gastrednerin Merkel stattfinden wird. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf CSU-Kreise.

CSU-Vize Ilse Aigner sagte am Wochenende: "Es hat keinen Sinn, offene Sachfragen auf der Bühne zu klären." Inhaltlich will sich die CSU auf dem Parteitag gegen Rot-Rot-Grün und den "politischen Islam" positionieren.