CSU-Politiker Söder Das Phantom

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Neulich im Landtag hat ihn ein Grünen-Abgeordneter schon als Ministerpräsidenten bezeichnet. Aus Versehen, so heißt es. Aber Heimat- und Finanzminister Markus Söder, der an diesem Tag das neue Landesentwicklungsprogramm der bayerischen Staatsregierung zu verteidigen hatte, dürfte dennoch seinen Spaß daran gehabt haben.

Der amtierende (Noch-)Ministerpräsident Horst Seehofer sondierte derweil in Berlin weiter das mögliche Jamaikabündnis. Da darf Söder nicht dabei sein, für ihn war kein Platz im CSU-Verhandlungsteam - nicht einmal beim Thema Haushalt und Finanzen wurde er hinzugezogen. Was dazu führt, dass Söder nun als eine Art Phantom stets mit am Tisch sitzt. Und das macht die ohnehin schon komplizierten Sondierungen noch komplizierter.

Nicht einmal Seehofers verbliebene Unterstützer würden ja bestreiten, dass bei den Christsozialen nach dem katastrophalen CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl ein heftiger Machtkampf ausgebrochen ist: Hier der Vorsitzende und Ministerpräsident, dort Söder, den sich viele in der Partei als neue starke Figur im Freistaat und der CSU wünschen. Dazu kommen weitere christsoziale Politiker, die ebenfalls ihre Rolle in der Post-Seehofer-Ära suchen.

Getty Images Jamaika-Sondierungen in Berlin

Noch aber ist Seehofer da - und zwar dank eines CSU-Vorstandsbeschlusses, der jegliche Personaldebatten vertagen soll auf die Zeit nach den Jamaika-Sondierungen. Die sollen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Ende sein. Für den Samstag darauf sind Sondersitzungen der CSU-Landtagsfraktion und des Parteivorstands anberaumt. Erst dann will sich Seehofer auch zu seiner politischen Zukunft äußern.

Zumindest bis dahin muss der CSU-Chef nach außen den Schein wahren, als halte er die Fäden in der Hand. Seit Montagmorgen treffen sich die Jamaika-Verhandler im sogenannten "4+6"-Format, also jeweils ein Fachpolitiker der möglichen Jamaika-Partner sowie die Verhandlungsführer der vier Parteien - Seehofer ist einer von ihnen. Genau wie die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, FDP-Chef Christian Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki, dazu von den Grünen Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir.

Und das Phantom Söder.

Würde sich Söder zur Not auch gegen Jamaika profilieren?

Weil dieser keine Gelegenheit auslässt, die Verteidigung der absoluten CSU-Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl im kommenden Jahr als Parteiziel Nummer eins auszugeben, ist das keine angenehme Vorstellung für die möglichen CSU-Partner im Bund. Denn dem bayerischen Finanzminister wird offenbar selbst von Parteifreunden zugetraut, sich dazu notfalls auch gegen Jamaika zu stellen.

Wie anders jedenfalls sollte man CSU-Vize Ilse Aigner verstehen, die gerade der "Welt am Sonntag" sagte: "Es gibt Kreise innerhalb der CSU, die sich vorstellen, hier in Bayern befreit von Berliner Koalitionszwängen oder sogar gegen die eigenen Leute in Berlin Wahlkampf führen zu können."

In den Sondierungen wiederum fällt manchem Verhandlungspartner auf, wie konsensorientiert Seehofer auftritt - im Gegensatz zu den beiden anderen Wortführern seiner Partei, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Generalsekretär Andreas Scheuer. Die geben sich vor allem aus Sicht grüner Sondierer intern und öffentlich kompromisslos.

Zuletzt wies Dobrindt am Montagmorgen in der ARD einen Einigungsvorschlag aus der CDU zum Thema Familiennachzug zurück, den Kohleausstieg nannte er "abwegig". Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf ihm daraufhin "zerstörerische Querschüsse" vor. In der FDP nimmt man Dobrindt zwar sachorientierter wahr, hat aber auch festgestellt, dass der frühere Generalsekretär Seehofers forscher und längst nicht mehr dienend auftritt.

Agieren Dobrindt und Scheuer bereits auf eigene Rechnung? Dobrindt wird immer wieder als ein möglicher Kandidat für die Parteichef-Nachfolge genannt. Und manches wilde Gerücht macht unter den Jamaika-Sondierern inzwischen zusätzlich die Runde: So erzählte man sich bei den Grünen Mitte vergangener Woche, am nächsten Tag werde eine große Zeitung darüber berichten, dass sich Dobrindt mit Söder verbündet hätte - der Bericht erschien dann allerdings nicht.

CSU sieht keine Probleme bei Jamaika-Sondierung

In der Berliner Verhandlungsdelegation der CSU will man naturgemäß nicht erkennen, dass der Machtkampf dahoam die Sondierungen belaste oder gar die Autorität des Vorsitzenden untergrabe.

"Der CSU-Vorsitzende ist als harter Verhandler bekannt und gefürchtet, da verwundert es nicht, dass manch ein Sondierungspartner versuchte, mit Nebelkerzen für Unruhe zu sorgen", sagte Generalsekretär Scheuer dem SPIEGEL. "Solche leicht durchschaubaren, interessengeleiteten Ablenkungsmanöver ignorieren wir nicht einmal. Die CSU ist hier in Berlin sehr einig und präsent." Man habe "ganz konkrete inhaltliche Vorstellungen", so der Generalsekretär. "Horst Seehofer hasst das Unkonkrete und Unmögliche."

Landesgruppenchef Dobrindt wiederum antwortete am Montagmorgen in der ARD auf die Frage, ob Seehofer noch Prokura für die CSU habe: "Ja, absolut." Und er betonte: "Horst Seehofer ist der Verhandlungsführer. Er verhandelt umsichtig, aber auch sehr klar."

Immerhin, auch Dobrindt musste einräumen: "Wir hatten schon bessere Zeiten."

Zusammengefasst: Der CSU-interne Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Markus Söder belastet die Jamaika-Sondierungen. Söder, der Seehofer als Ministerpräsident und möglichst auch als CSU-Chef beerben will, sitzt bei den Verhandlungen in Berlin als Phantom stets mit am Tisch - auch wenn Seehofer und seine Unterhändler dies verneinen. Die Verhandlungspartner fragen sich: Kann man sich auf Seehofers Wort überhaupt noch verlassen?