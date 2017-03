CSU am Aschermittwoch 20 Fragen zu diesem Foto

Können echte Männer unter Wasser atmen? Tanzt Horst Seehofer so gut wie Beyoncé? Wer ist der Typ ganz hinten? Am Aschermittwoch präsentiert sich die CSU in voller Testosteron-Montur. Ein Versuch des Verstehens.