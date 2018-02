CSU am politischen Aschermittwoch "Ich bin der Markus, da bin i dahoam"

Der CSU-Spitzenkandidat für die bayerische Landtagswahl, Markus Söder, hat die Heimatpolitik seiner Partei gegen Kritik verteidigt. Heimat sei "das wichtigste emotionale Gefühl unserer Bürger", das manche zu Unrecht lächerlich machen wollten, sagte Söder beim politischen Aschermittwoch in Passau.

Söder richtete sich zudem an derzeitige AfD-Wähler. Das Credo des früheren Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß, wonach es rechts von der CSU keine weitere demokratische Partei geben dürfe, sei weiterhin gültig, sagte der bayerische Finanzminister. Das sei ein "Leitmotiv, das bis heute gilt". "Das heißt nicht Rechtsruck, sondern eine Rückkehr zu alter Glaubwürdigkeit."

Die AfD sei nicht bürgerlich und keine "Ersatz-Union" - manche Funktionäre seien der rechtsextremen NPD näher als der CSU. Er wolle daher die "Lufthoheit über die Stammtische" wiederhaben. Söder beschwor dazu christliche Werte - die Menschen sollten häufiger Kreuz tragen und ein Bekenntnis zur christlichen Prägung solle in die Landesverfassung. "Wer glaubt, dass der Islam oder sogar die Scharia zu unserem Land gehört, da kann ich nur sagen: Diese haben kulturgeschichtlich nichts mit Bayern zu tun."

Unter dem Jubel der CSU-Anhänger forderte er zudem konsequentere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. "Nach wie vor sind wir das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass hinein- aber nicht mehr hinauskommt", sagt er. Er sprach sich auch für dauerhafte Grenzkontrollen aus - eine Ausweitung des Schengen-Raums komme für ihn nicht infrage. Einen Eurobeitritt Rumäniens und Bulgariens lehnte er ebenfalls ab.

Scheuer: "Genossen ist die Vergangenheit von genießen"

Söder, der noch im ersten Quartal 2018 das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten von Horst Seehofer übernehmen soll, versprach: "Ich bin der Markus, da bin i dahoam und da will ich auch bleiben." Er hatte zuvor bereits im ZDF gepoltert: "Wir wollen keine Berliner Verhältnisse in Bayern." Die CSU sei derzeit die einzig stabile politische Kraft in Deutschland.

Mit Spott über die SPD-Personalquerelen hatte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zuvor die Veranstaltung eröffnet. "Es hat sich ausgeschulzt und weggekernt", sagte Scheuer über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und den früheren österreichischen SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern. Über Martin Schulz' vorläufiges Karriereende, der noch vor wenigen Tagen als Außenminister im Gespräch war, ergänzte Scheuer: "Der neue Draußenminister ist: Martin Schulz."

Scheuer sprach von einer "geistig-gesellschaftlichen Wiedervereinigung", und der Geist sei im Bürgertum und nicht im politisch linken Lager zu Hause. "Das Erfolgsgeheimnis ist nicht Zentralisierung, wie die SPD es in den Siebzigerjahren noch guthieß, sondern Dezentralisierung." Den erkrankten 68-jährigen Parteichef Horst Seehofer ließ Scheuer wissen: "Wir machen das schon hier, lieber Horst, Du musst Dir keine Gedanken machen."

Dass es bei der Großen Koalition auf Bundesebene noch etwas stocke, sei Schuld der SPD: "Genossen ist die Vergangenheit von genießen, daher müssen wir noch ein paar Tage Geduld haben", sagte Scheuer. "Der rote Ralle kann sich ja super ereifern", sagte er über SPD-Vize Ralf Stegner, doch die CSU sitze am "Seismographen-Stammtisch".

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 12.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 12.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Man kann nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. In unserem Fall heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?