Streit über Flüchtlingskompromiss "Scheuer hat diesen Satz reingeschmuggelt"

Eigentlich sollen diese 28 Seiten ja den Grundstein legen für eine stabile Regierung. Doch auch die 24-stündige Marathonsitzung vom Freitag hat Union und SPD noch nicht so zusammengeschweißt, dass man nun untergehakt Richtung Große Koalition strebt.

Bürgerversicherung, befristete Arbeitsverhältnisse, Spitzensteuersatz - viele Sozialdemokraten vermissen nun manche eigene Punkte im Sondierungspapier der potenziellen Partner, fordern Nachbesserungen. Ist doch klar, dass ein möglicher Koalitionsvertrag noch anders aussehe, so die Botschaft der SPD, die jetzt Groko-kritische Delegierte besänftigen will.

Die Union winkt ab. Über einen "Zwergenaufstand", den SPD-Chef Martin Schulz in den Griff bekommen müsse, lästert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Unsäglich" findet SPD-Vize Malu Dreyer das wiederum.

Es ist also noch lange nicht zusammengewachsen, was nicht wirklich zusammenkommen will. Wie groß das Misstrauen noch ist, zeigt sich exemplarisch beim Thema Flüchtlingspolitik. Hier werfen sich beide Seiten gleich an mehreren Punkten vor, mit unlauteren Methoden gespielt zu haben.

Bei den Sondierungen einigten sich Union und SPD darauf, dass Asylsuchende künftig "in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen" untergebracht werden sollen. Die genaue Ausgestaltung dieser Unterbringung war besonders umstritten. In einer Fassung des Sondierungspapiers von Freitag früh hieß es noch, in den Zentren solle "Residenzpflicht" herrschen und das "Sachleistungsprinzip" gelten. Bedeutet: Flüchtlinge sollen kein Bargeld erhalten und das Aufnahmezentrum nicht verlassen dürfen.

Im Verlauf des Freitags wurde dieser Satz allerdings wieder aus dem Sondierungspapier gestrichen. Wie und warum es zu dieser Änderung gekommen ist, darüber herrscht nun ein Streit. "Welt"-Journalist Robin Alexander hatte zunächst via Twitter berichtet, wie am Freitagmorgen einige SPD-Verhandler auf SPD-Chef Martin Schulz eingeredet hätten. Schulz soll dann Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer dazu gedrängt haben, den Satz zu streichen, obwohl die Sondierungen zu dem Zeitpunkt bereits offiziell beendet waren.

... aber SPD-Verhandler haben gleichzeitig auf Schulz eingeredet, dass ginge so nicht. Er ist zurück zu Merkel+Seehofer und die haben Residenzpflicht+Sachleistungsprinzip noch gestrichen. Obwohl Sondierung durch war. @CSU hat Wiedervorlage in Korverhandlungen angekündigt. (2/2) pic.twitter.com/qbtBAmOtuo — Robin Alexander (@robinalexander_) 14. Januar 2018

Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung rechtfertigte SPD-Vize Ralf Stegner die Streichung des Satzes damit, dass er "definitiv vorher nie verhandelt" worden sei. Er spricht gar von einer "Intrige der CSU".

CSU-Generalsekretär Scheuer weist das zurück. Auf seinem Laptop wurde das Papier geschrieben. "Martin Schulz kam nachträglich mit mehreren Änderungen - der einen haben wir nachgegeben", so Scheuer in der "Bild".

Auch beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz gibt es Vorwürfe aus der SPD an die Adresse der CSU. Die möglichen GroKo-Partner waren übereingekommen, dass der derzeitige Nachzugstopp zunächst verlängert werden soll. Ende des Sommers soll dann eine Neuregelung in Kraft treten: Der Nachzug zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus soll dann wieder möglich sein - allerdings in sehr engen Grenzen.

In der entsprechenden Passage des Papiers heißt es:

"Im Rahmen der Gesamtzahl ermöglichen wir 1000 Menschen pro Monat den Nachzug nach Deutschland. Im Gegenzug laufen die EU-bedingten 1000 freiwilligen Aufnahmen pro Monat von Migranten aus Griechenland und Italien aus."

Der zweite Satz sei aber, so stellt es jedenfalls die SPD dar, nicht abgesprochen gewesen. "Es wurde vereinbart, dass diese Passage rauskommt", sagte SPD-Vize Stegner dem SPIEGEL. Zwar habe dieser Punkt in der Realität keine große Bedeutung. "Entscheidend aber ist die Methode. CSU-Generalsekretär Scheuer hat diesen Satz reingeschmuggelt, in der Hoffnung, dass das keiner merkt." Ein solches Vorgehen sei unseriös und befremde auch CDU-Leute, so Stegner.

Aus CSU-Kreisen wird die Darstellung Stegners als "falsch" zurückgewiesen. Der Satz sei ein Vorschlag der Kanzlerin gewesen und in der Sechserrunde der Partei- und Fraktionschefs vereinbart worden.

Darüber hinaus bieten die Formulierungen zum Familiennachzug Raum für unterschiedliche Interpretationen. Der Familiennachzug im Rahmen von 1000 Nachzügen pro Monat kann laut Ergebnispapier nur gewährt werden,

"wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen worden sind",

"keine schwerwiegende Straftaten begangen wurden",

"es sich nicht um Gefährder handelt"

"eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist" .

Weiter heißt es:

" Mit der gesetzlichen Neuregelung wollen wir Anreize ausschließen, die dadurch entstehen, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls zukünftig auf die gefährliche Reise vorgeschickt werden."

Bedeutet dies, dass der Nachzug nach der Neuregelung nur für Ehepartner möglich sein soll, Eltern aber nicht ihren minderjährigen Kindern folgen dürfen? Zusammengefasst ließen sich die Kriterien durchaus so verstehen. Der Begriff der "Kernfamilie" fehlt in dem Dokument zudem gänzlich.

CSU schlägt mildere Töne an

Die SPD aber weist diese Lesart deutlich zurück: "Es ist ganz klar, dass es beim Familiennachzug nicht nur um Ehepartner, sondern auch um die Zusammenführung minderjähriger Kinder und ihrer Eltern geht", sagte der SPD-Parteilinke Stegner."Das ist der noch wichtigere Punkt. Darauf haben wir uns alle geeinigt, auch wenn das so explizit nicht drin steht."

Stegner kritisierte, dass in dem Sondierungspapier überhaupt keine Härtefallregelung für den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten vorkommt. Diese müsse aber in den Koalitionsverhandlungen dringend wieder verankert werden. "Diese Härtefallregelungen müssen großzügiger sein als die bisherigen und bereits vor der neuen gesetzlichen Regelung mit den 1000 Nachzügen pro Monat in Kraft treten", forderte er.

Ob die Union das genau so sieht? Immerhin schlugen die CSU-Spitzen am Montag mildere Töne an. Das Wort vom "Zwergenaufstand" etwa wollte Landesgruppenchef Dobrindt am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München nicht wiederholen - es habe sich allerdings nicht um einen "Übersetzungsfehler" gehandelt.

Parteichef Seehofer äußerte seinen "Respekt" für die Diskussionen in der SPD. Aber er ermahnte die Genossen auch: "Man kann jetzt nicht hinterher das alles wieder in Frage stellen."