"Ja zu Bayern!" CSU verspricht in Wahlprogramm Sicherheit und Orientierung

Es klingt wie ein Glaubensbekenntnis: "Ja zu Bayern!" So ist das Wahlprogramm der CSU für die Landtagswahl in Bayern in vier Wochen überschrieben. Daraus geht hervor: Die CSU will bei den Bürgern mit dem Versprechen von Sicherheit und Orientierung punkten.

"Wir wollen, dass Bayern dem Wind von Unsicherheit und Instabilität, der derzeit durch ganz Europa weht, standhält", heißt es in dem Landtagswahlprogramm "Ja zu Bayern!", das auf dem Parteitag an diesem Samstag in München vorgestellt und beschlossen werden soll.

"Wir nehmen uns der großen demokratischen Zukunftsaufgaben an und setzen Verunsicherung und Verlustängsten kraftvolle Leitlinien entgegen", hält das 13-seitige Papier fest. "Bayern soll auch in unsichereren Zeiten für die Menschen im Land ein Ort der Sicherheit und Orientierung sein." Das Papier wurde am späten Freitagabend parteiintern verschickt und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bei Umfragen zur Landtagswahl vor knapp einem Monat war die CSU in Bayern unter 40 Prozent gefallen. Die Zeit wird eng. Am 14. Oktober steht die Abstimmung an. Die Hoffnung und vor allem der Glaube an eine erneute absolute Mehrheit schwinden bei den Christsozialen. Laut einer SPON-Umfrage droht der mit absoluter Mehrheit regierenden CSU ein Desaster.

Parteichef Horst Seehofer allerdings bleibt bei seiner harten Linie, nannte Migration nach den Krawallen in Chemnitz die "Mutter aller politischen Probleme". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hingegen hatte die scharfe Rhetorik zur Migration zuletzt heruntergefahren. Er versucht im Wahlkampf auch in den Städten zu punkten.

Soli-Abschaffung, Mütterrente und Abgrenzung zur AfD

Neue Ankündigungen enthält das Programm nicht. Wiederholt werden etwa die Forderungen nach einer kompletten, schnellstmöglichen Abschaffung des Solidaritätszuschlags und einer Ausweitung der Mütterrente. Verwiesen wird etwa auf das Familiengeld, um das es allerdings Streit mit dem Bund gibt, und das Landespflegegeld - beide Leistungen hatte Ministerpräsident Markus Söder auf den Weg gebracht. Auch schreibt sich die CSU viele Erfolge in der Bildungs-, der Regional-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik auf die Fahnen.

Zudem grenzt sich die CSU von Kontrahenten wie der AfD ab: "Wir schüren nicht wie andere Parteien ideologische Konflikte und Straßenproteste. Sondern wir arbeiten für den Zusammenhalt in Bayern auf Basis eines klaren Wertegerüstes und des christlichen Menschenbildes", heißt es im Wahlprogramm, in dem die CSU auch vor "bunten Bündnissen" wie in anderen Bundesländern warnt. Bayern brauche eine stabile Regierung.