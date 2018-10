Trotz Debakel bei Bayern-Wahl CSU-Vorstand einstimmig für Söder als Ministerpräsident

Zehn Prozentpunkte und die absolute Mehrheit sind verloren, in der Union startet bereits eine Personaldebatte - die CSU erlebt nach der Landtagswahl in Bayern schwere Stunden.

Am Tag nach der Wahlpleite hat der CSU-Vorstand nun aber Ministerpräsident Markus Söder offiziell erneut für das Amt nominiert. Die Abstimmung sei einstimmig per Handzeichen erfolgt, hieß es am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen.

Wahlanalyse im Video: "Das Ergebnis ist eine Art blaues Auge"

Video SPIEGEL ONLINE

Zuvor hatte Söder dem Vorstand selbst seinen Willen bekräftigt, trotz des Debakels als Regierungschef weitermachen zu wollen - und dafür starken Applaus bekommen. Anschließend machte Söder zwei Personalvorschläge, die ebenfalls bestätigt wurden. Der CSU-Vorstand sprach sich dafür aus, dass die bisherige Verkehrsministerin Ilse Aigner neue Landtagspräsidentin wird. Außerdem stimmte die Parteiführung dafür, dass Thomas Kreuzer Fraktionschef bleibt.

Landtagswahl Bayern 2018 Vorläufiges Endergebnis Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent CSU 37,2 -10,5 SPD 9,7 -10,9 Freie Wähler 11,6 +2,6 Grüne 17,5 +8,9 FDP 5,1 +1,8 Die Linke 3,2 +1,1 AfD 10,2 +10,2 Sonstige 5,4 -3,3 Sitzverteilung Insgesamt: 205 Mehrheit: 103 Sitze 22 38 27 11 85 22 SPD (22) Grüne (38) Freie Wähler (27) FDP (11) CSU (85) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Bei der Abstimmung am Sonntag war die CSU nur auf 37,2 Prozent gekommen. Vor fünf Jahren waren es noch 47,7 Prozent gewesen, das hatte zur absoluten Mehrheit im bayerischen Parlament gereicht. Nun sind die Christsozialen auf einen Koalitionspartner angewiesen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Partei ein Bündnis mit den Freien Wählern eingehen wird. Diese kamen auf 11,6 Prozent.