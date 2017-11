CSU-Wahlkampf Junge Union stellt sich offen gegen Seehofer

Der Zorn ist groß bei der bayerischen Jungen Union (JU). Sie verlangt offen einen Neuanfang der CSU ohne den langjährigen Parteichef Horst Seehofer. Spätestens im nächsten Jahr fordert die JU einen Rückzug des 68-Jährigen. Ein entsprechender Antrag mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2018, wurde von einer Landesversammlung des CSU-Nachwuchses am Samstag in Erlangen mit deutlicher Mehrheit angenommen.

"Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang", heißt es in dem Antrag der Jungen Union wörtlich. Und weiter: "Bei allen Verdiensten, die sich Horst Seehofer zweifellos in vielen Jahrzehnten für die CSU, Bayern und Deutschland erworben hat, muss er jetzt den Weg bahnen für einen geordneten Übergang an der Spitze der Staatsregierung."

Seehofer steht seit dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl intern massiv unter Druck. Mehrere CSU-Bezirksvorstände forderten bereits, jeweils mit großer Mehrheit, einen "geordneten" personellen Übergang. Die JU-Versammlung ist das erste große Gremium, das sich öffentlich gegen Seehofer stellt. Offiziell, unter anderem vom CSU-Vorstand, war die Personaldebatte angesichts der laufenden Jamaika-Gespräche in Berlin vertagt worden. Zum entscheidenden Datum wird spätestens der Parteitag im Dezember.

An diesem Samstag zog Seehofer den Zorn des CSU-Nachwuchses besonders auf sich. Ursprünglich sollte er bei der Landesversammlung der Jungen Union eine Rede halten. Doch er sagte seinen Auftritt am Freitag mit dem Hinweis auf die Gespräche zur Regierungsbildung in Berlin ab. "Wissen Sie, ich bin hier in historisch bedeutsamen Verhandlungen", sagte er vor unionsinternen Beratungen in Berlin. "Da darf kein Fehler passieren. Da muss man sich sehr vorbereiten."

Seehofer verärgert CSU-Nachwuchs mit Absage

Die Absage stieß bei der Jungen Union auf Unverständnis. "Es ist schon ein unüblicher Vorgang, dass der Parteivorsitzende der Diskussion mit der JU-Basis ausweicht", sagte Bayerns JU-Chef Hans Reichhart am Freitag. "Ob das jetzt unbedingt die schwelende Personaldiskussion beruhigt, darüber wird es unterschiedliche Sichtweisen geben", drohte er bereits da.

DPA Bayerns JU-Chef Hans Reichhart

Ein CSU-Sprecher begründete Seehofers Fernbleiben damit, dass sich die Sondierungsgespräche über eine neue Bundesregierung in Berlin in einer wichtigen Phase befänden. Der Parteivize und Europaabgeordnete Manfred Weber werde Seehofer in Erlangen vertreten, kündigte er an. Das aber reichte der Jungen Union offensichtlich nicht.

In Erlangen hätte Seehofer seinen ersten Auftritt vor der kritischen CSU-Basis gehabt, seit die Regierungspartei bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen in Bayern für ihre Verhältnisse ein Debakel erlebt hat. Die JU will bei dem bis Sonntag andauernden Treffen über Fehler und die künftige Marschrichtung der CSU diskutieren, die um ihre absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im kommenden Jahr bangt.

Erwartet werden auch Innenminister Joachim Herrmann - ein enger Vertrauter Seehofers sowie Seehofers Rivale Markus Söder. Der bayerische Finanzminister wurde von Seehofer-Kritikern zuletzt mehrfach als Wunsch-Nachfolger an der Parteispitze und im Ministerpräsidentenamt genannt. Söder soll am Sonntag sprechen. Auf die Frage an Seehofer, ob er nicht am Sonntag zum CSU-Nachwuchs nach Erlangen hätte fahren können, antwortete er: "Am Sonntagvormittag haben sie ja einen Redner, den ich nicht verdrängen möchte."