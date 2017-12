Vor Sondierungsgesprächen CSU geht auf Konfrontationskurs zur SPD

Die CSU will die Bundeswehr moderner aufstellen und dafür den Etat entsprechend erhöhen: Dabei orientiere sich die CSU "am Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts". Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und bezieht sich auf eine Beschlussvorlage, die die CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar auf ihrer Winterklausur in Kloster Seeon verabschieden wollen. In der SPD war die Erhöhung bisher auf starke Ablehnung gestoßen.

Die Nato-Staaten hatten sich 2014 eine Zielmarke von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesetzt, die sie bis 2024 erreichen wollen. Deutschland liegt mit 1,2 Prozent derzeit deutlich unter diesem Wert.

SPD-Chef Martin Schulz und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) haben sich vehement gegen das Ziel ausgesprochen. Gabriel hatte das Zwei-Prozent-Ziel unter anderem als "Überanpassung an die US-Regierung" bezeichnet. Die Sondierungsgespräche von Union und SPD für eine Regierungsbildung sollen am 7. Januar beginnen.

CSU will "schlagkräftige, moderne Bundeswehr"

Begründet wird der Wunsch nach einer Erhöhung damit, dass für "ein sicheres Deutschland, das seiner europäischen und internationalen Verantwortung gerecht wird", "eine schlagkräftige, moderne Bundeswehr" nötig sei. Die "bestmögliche Ausrüstung, Ausbildung und Betreuung der Soldatinnen und Soldaten" wie auch die Modernisierung der Bundeswehr kosteten Geld. Investitionen seien unter anderem "in den Bereichen Digitalisierung, Verlege- und Transportfähigkeit, unbemannte Aufklärung und bewaffnungsfähige Drohnen sowie mobile taktische Kommunikation notwendig". Deshalb müsse der Etat erhöht werden.

Die SPD hatte sich Wahlkampf ebenfalls für eine Erhöhung des deutschen Wehretats ausgesprochen - allerdings nicht in diesem Maße. Durch eine Verdoppelung auf 60 Milliarden Euro im Jahr, wie sie durch das Zwei-Prozent-Ziel notwendig wäre, würde Deutschland aber zu einer militärischen Übermacht, die sich "unsere Nachbarn in Europa nicht unbedingt wünschen", hatte Gabriel kritisiert.

Laut der CSU-Beschlussvorlage soll auch der Vorstoß von SPD-Chef Schulz vehement abgelehnt werden, die EU in die Vereinigten Staaten von Europa zu wandeln. Das Konzept "einer schrankenlosen 'ever closer union'" habe "keine Akzeptanz in der Bevölkerung" und sei "gescheitert", zitierte die Zeitung aus der Beschlussvorlage weiter.

Bei der Flüchtlingspolitik wiederum müssten die "Asylverfahren einschließlich der Standards bei der Versorgung und Unterbringung" europaweit harmonisiert werden, damit Deutschland nicht länger "das Hauptziel für Flüchtlinge" sei. Mit Blick auf die Sicherung der EU-Außengrenzen will die CSU der Zeitung zufolge eine "Umkehr der Beweislast" einführen. Die EU-Kommission müsse belegen, dass diese sicher seien, bevor an ein Ende der Binnengrenzkontrollen gedacht werden könne.