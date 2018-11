hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Comeback mit 62 Jahren

Friedrich Merz will wieder Politik machen - und CDU-Chef werden. Seine Ankündigung hat für Aufsehen gesorgt, die Mehrheit der Deutschen wünscht sich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden, wie die aktuelle SPON-Umfrage zeigt. Dabei hat er inhaltlich noch fast gar nichts gesagt. Der Hype erinnert an das Jahr 2017 - der Merz-Zug rollt.

Damals wählten die Genossen Martin Schulz mit - bis heute - unfassbaren 100 Prozent der Stimmen zum Parteivorsitzenden und damit zum Heiland der SPD. Das Ergebnis ist bekannt, Schulz sitzt heute auf der Hinterbank. Nun schwärmen Konservative von Merz als Retter der Christdemokraten, der die Merkel-Jahre in der Mitte schnell wieder vergessen machen soll, und die linke "taz" titelt "Traumboy der Linken". Ergo: Endlich wieder ein politischer Gegner, von dem sich die SPD thematisch klar abgrenzen kann.

Mein Kollege Florian Gathmann glaubt allerdings, Merz diene momentan vielen Wählern nur als Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte. Die alten Lager der Bonner Republik werde auch Merz nicht wiederherstellen. Er rekonstruiert im aktuellen Podcast "Stimmenfang" mit unseren Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel auch, wie Angela Merkel sich seit dieser Woche an einem geordneten Rückzug versucht. Und welche Rolle ihr Ex-Rivale Friedrich Merz dabei spielt, der 2010 gesagt haben soll: "Die Dame hätte nie Kanzlerin werden dürfen."

AP Friedrich Merz

Klar ist: Seine Ankündigung, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn im Kampf um den CDU-Vorsitz zu kandidieren, wird in den kommenden Wochen viele politische Planspiele befördern. Was man im Weißen Haus über den Dreikampf denkt, hat unser USA-Korrespondent Roland Nelles aufgeschrieben. Mein Kollege Severin Weiland analysiert, welche neue Chancen sich nun für FDP-Chef Christian Lindner eröffnen.

Anfang Dezember wissen wir mehr. Dann endet auf dem Hamburger Bundesparteitag der Christdemokraten die 18-jährige Ära Merkel als Parteichefin. Spätestens dann wird auch feststehen, ob der Merz-Zug Fahrt aufnimmt - oder wieder aufs Abstellgleis kommt.

DIE ZAHL DES TAGES

5655

Er ist 1,1 Kilo schwer, leuchtet grün und soll bei einer Auktion versteigert werden: Geologen haben in einem Bergwerk in Sambia einen großen Kristall entdeckt - den "Löwen-Smaragd" mit 5655 Karat. Zehn Prozent der Einnahmen sollen zwei Tierschutzorganisationen zugutekommen.

DPA/Gemfields "Löwen-Smaragd"

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Neue Allianz: VW und Ford wollen offenbar ihre Zusammenarbeit ausbauen. Im Bereich E-Mobilität und beim autonomen Fahren wird über Projekte nachgedacht.

VW und Ford wollen offenbar ihre Zusammenarbeit ausbauen. Im Bereich E-Mobilität und beim autonomen Fahren wird über Projekte nachgedacht. Neue Anschuldigung: Der Ex-Filmmogul Harvey Weinstein soll auch eine 16-Jährige sexuell belästigt haben.

Der Ex-Filmmogul Harvey Weinstein soll auch eine 16-Jährige sexuell belästigt haben. Neue Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es mehr als 1020 Fälle von Wilderei in Deutschland - die Bundesregierung geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus.

Im vergangenen Jahr gab es mehr als 1020 Fälle von Wilderei in Deutschland - die Bundesregierung geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Neues Gesetz: Wer mehrere Vornamen hat, kann deren Reihenfolge beim Standesamt ab sofort ändern lassen. Wer Franz Ferdinand heißt, kann also zu Ferdinand Franz werden.

Wer mehrere Vornamen hat, kann deren Reihenfolge beim Standesamt ab sofort ändern lassen. Wer Franz Ferdinand heißt, kann also zu Ferdinand Franz werden. Neue Betriebskultur: Bei Google bleiben am Donnerstag zahlreiche Arbeitsplätze leer. Mitarbeiter des Unternehmens wollen so ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe im Job setzen - und Googles Umgang damit.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Making-of: Harald Schmidt am Steuer seiner Limousine, knallhart analysiert er die Lage der Nation, einen Kaffeebecher lässig in der Hand. Eine Handykamera zeichnet das Geschehen in brillanter Qualität auf. Wie funktioniert das? Hier sehen Sie die Auflösung im Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Darf man über Juden Witze machen? Wenn wir wissen, dass wir etwas nicht tun sollen, gibt es eine Stimme in uns, die sagt: Mach es doch, mach es doch. Liegt hier, fragt Kolumnist Jan Fleischhauer, die Erklärung, warum so viele Deutsche aus der Rolle fallen, wenn sie einem Juden begegnen?

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"An begehrenswerten Frauen kein Mangel": Er war ein Starautor der Weimarer Zeit. Nun erscheinen erstmals Lion Feuchtwangers gesammelte Tagebücher. Sie erzählen von Huren und Affären, von politischen Katastrophen - und der Not des Exilanten.

Plastikwüsten, auf denen Kinder spielen: Strapazierfähig, sauber, modern - Fußballvereine schwärmen von Kunstrasen. Für die Natur ist er eine Katastrophe. 8000 Tonnen Mikroplastik gelangen dadurch in die Umwelt.

Caro / Fotofinder.com Sport ohne Nachhaltigkeit

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Ins Kino gehen - und den diesjährigen Oscar-Beitrag aus Israel anschauen. "The Cakemaker" heißt der Streifen. Ein junger Deutscher bandelt darin in Jerusalem mit der Frau seines verstorbenen Lovers an. Mein Kollege Oliver Kaever meint, es ist "der schönste Liebesfilm seit langer Zeit".

missingFILMs "The Cakemaker"

Was Sie außerdem tun können: den Fußball-Fanatlas aus unserem Sportressort lesen. Die Kolleginnen und Kollegen stellen darin unter anderem die größten Freundschaften und Rivalitäten unter den Anhängern des Ballsports dar.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Dominik Peters vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.