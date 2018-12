hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

May fürchtet den "Backstop"

Bei einem Treffen mit Spitzenpolitikern in Brüssel versucht Theresa May, weitere Zugeständnisse beim Brexit-Vertrag auszuhandeln. Der britischen Premierministerin geht es dabei um eine Zusage, dass die Notfalllösung für die irische Grenze zeitlich begrenzt wird und von britischer Seite einseitig kündbar ist. Mays Regierung fürchtet, Nordirland könnte durch eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland - einem sogenannten "Backstop" - faktisch aus dem Vereinigten Königreich herausgelöst werden.

An Mays Nachverhandlungswunsch stören sich allerdings einige EU-Länder. In einem Entwurf der Gipfel-Erklärung, die der SPIEGEL einsehen konnte - auch wenn der genaue Wortlaut noch umstritten ist - heißt es beispielsweise, dass der Backstop "nur für eine kurze Dauer und nur so lange wie unbedingt nötig" Anwendung finden solle. Schon am Wort "unbedingt" stören sich einige der 27 anderen EU-Staaten: Sie finden, dies komme May zu sehr entgegen.

Die Premierministerin wird ihre Sicht der Dinge am Donnerstag beim Gipfel-Dinner vortragen. Danach müssen sich die 27 restlichen EU-Länder ohne May auf ihre Schlussfolgerungen festlegen.

Sogenanntes Werbeverbot für Abtreibungen soll reformiert werden

Die Große Koalition hat einen Lösungsvorschlag für den Streit um das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen vorgelegt. Die Minister Horst Seehofer (CSU), Katarina Barley (SPD), Jens Spahn (CDU), Franziska Giffey (SPD) und Helge Braun (CDU) wollen den Paragrafen 219a so abändern, dass Ärzte und Ärztinnen künftig online darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen.

In der SPD gibt es angesichts des neuen Vorschlags Forderungen, eine Abstimmung im Bundestag als eine Frage des Gewissens freizugeben, sodass Genossen auch gegen die Koalitionspartner CDU und CSU stimmen könnten. SPD, Linke, Grüne und FDP hätten im Bundestag eine Mehrheit für die Abschaffung des Werbeverbots. Zu einer Entscheidung wird es wohl erst im Januar kommen.

Unser Kollege Jan Fleischhauer kommentiert: Es geht in dem Streit nicht um das Werbeverbot - sondern um das Verbot von Abtreibungen an sich. Unsere Kollegin Valerie Höhne findet, der Kompromiss sei nicht einmal schlecht.

Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist weiter auf der Flucht: Auch am Donnerstag suchte die Polizei nach Chérif Chekatt. Inzwischen ist die Zahl der Opfer gestiegen: Ein viertes Opfer wurde für hirntot erklärt.

Inzwischen ist die Zahl der Opfer gestiegen: Ein viertes Opfer wurde für hirntot erklärt. Der deutsche Rundfunkbeitrag ist rechtmäßig - das bestätigte heute der europäische Gerichtshof. Der Beitrag sei keine unerlaubte staatliche Beihilfe, urteilten die Richter in Luxemburg.

- das bestätigte heute der europäische Gerichtshof. Der Beitrag sei keine unerlaubte staatliche Beihilfe, urteilten die Richter in Luxemburg. Keine Extragebühr bei Onlinebuchungen: Das Fernbusunternehmen Flixbus darf bei Onlinebuchungen keine Extragebühr für das Bezahlen mit Paypal verlangen. Das urteilte das Münchner Landgericht.

Vorsicht, tödliche Weihnacht: Nie ist das Infarktrisiko größer als an Heiligabend gegen 22 Uhr. Vermeiden Sie deshalb am besten Gefühle - oder feiern auf dem Parkplatz eines Krankenhauses, sagt Harald Schmidt. Hier ist das Video.

Knappe Niederlage: Nur 18 Unterstützer mehr und Friedrich Merz wäre beim Parteitag neuer CDU-Chef geworden. Woran ist die Mission gescheitert - und was bedeutet das für die CDU? Die Analyse in der neuen Folge unseres Podcast "Stimmenfang".

"Raw wine", "naked wine", lebendiger Wein - es existieren derzeit viele Begriffe für einen Trend, der die Weinszene erfasst hat. Das Getränk wird hergestellt ohne künstliche Spritzmittel im Weinberg, ohne Chemie im Tank. Kritiker sehen im Naturwein eine Provokation, ungenießbar, sagen sie. Was ist da dran? Von Christopher Piltz.

Ursula Bremer hat fast 50 Jahre lang an einer Schule im niedersächsischen Großenheidorn unterrichtet. "Migration war in der Lehrerausbildung kein Thema", sagt sie. Zudem konnte sie nur spekulieren, was die Kinder in ihrer Heimat oder auf der Flucht erlebt hatten. Aber sie habe gemerkt, dass es ungeheuer wichtig für diese Kinder sei, dass man an sie glaube.

Wie erholt man sich von einer Krise, wenn Tausende gesehen haben, dass man ganz unten war? In den USA ist ein merkwürdiger Trend entstanden: Fremde veröffentlichen Fotos von Menschen, die nach einer Überdosis bewusstlos auf der Straße liegen in sozialen Medien. Für die Menschen auf diesen Bildern und Videos ist das Leben auch wegen der öffentlichen Demütigung nicht mehr dasselbe. Hier geht es zur Recherche der "New York Times" (Englisch).

Heute Abend könnten Sie ins Kino gehen und einen Dokumentarfilm über die Frau sehen, die in den USA nur "RBG" genannt wird. Die Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg gilt dort als Ikone der Liberalen. Das Gesicht der 85-Jährigen ziert T-Shirts und Kaffeetassen. "RBG-Ein Leben für die Gerechtigkeit" porträtiert die Superheldin der Frauenbewegung. Der Film läuft seit heute in den Kinos.

